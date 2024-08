Kamala Harris renombra a los Demócratas para enfrentarse al “pequeño” Donald Trump.

Kamala Harris cerró la convención demócrata el jueves al establecer a sus seguidores una misión patriótica: derrotar a Donald Trump.

“Ahora es nuestro turno de hacer lo que generaciones anteriores han hecho”, dijo a una multitud de demócratas ondeando banderas en Chicago. “Guiados por el optimismo y la fe, luchar por este país que amamos”.

La vicepresidenta de Estados Unidos, impulsada hacia una carrera truncada por la Casa Blanca hace solo un mes, estaba hablando a un partido que había sufrido un cambio de imagen, frente a una audiencia nacional en vivo, en solo unos días de fiesta en Chicago.

Después de la creciente oscuridad de las últimas semanas del presidente Joe Biden como candidato, los demócratas ahora tienen un nuevo mensaje que creen que pondrá a Harris en la Casa Blanca: que ella, no Trump, es ahora la candidata del cambio.

Biden había retratado implacablemente a Trump como todo poderoso, una amenaza para la democracia de Estados Unidos y la posición de América en el mundo.

Pero el Trump retratado en la Convención Nacional Demócrata en los últimos días era un hombre débil, estrecho de miras y egoísta. El vecino, como dijo el ex presidente Barack Obama en su discurso, que mantendría la sopladora de hojas todo el día afuera de tu ventana. Un hombre obsesionado con los tamaños de las multitudes. Un hombre, dijo Michelle Obama, que no podía entender cómo dos personas negras podían tener éxito.

En lugar de la retórica elevada de Biden sobre la amenaza de Trump a la república, Harris y sus aliados se centraron en su tema de que las libertades personales, incluidos los derechos reproductivos, estaban en juego.

Mientras tanto, los discursos a una sala llena fueron interrumpidos repetidamente por cánticos de “U-S-A” desde debajo de un mar de banderas americanas. Varios oradores también intentaron culpar a Trump, no a los demócratas, por el aumento de la inmigración cruzando la frontera bajo Biden.

Fue otro mensaje para los votantes estadounidenses acostumbrados a las demostraciones de banderas de Trump y su movimiento Maga: los demócratas también pueden ser duros y patrióticos.

“Permítanme ser claro con mis amigos republicanos en casa viendo”, dijo en un discurso Geoff Duncan, ex teniente gobernador de Georgia, uno de los muchos republicanos que se presentó en la Convención Nacional Demócrata. “Si votas por Kamala Harris en 2024, no eres un demócrata. Eres un patriota.”

Después del curso intensivo de cambio de imagen, Harris podría pensar que también ha cumplido otros objetivos políticos, uniendo a un partido conocido por su fragmentación, perfeccionando su mensaje para los votantes moderados e independientes, y poniendo a Trump a la defensiva.

Los demócratas de repente sienten que tienen nuevamente una candidata ganadora, una reversión del sombrío estado de ánimo mientras Biden aún estaba en carrera.

“Estuvo a la altura de las circunstancias”, dijo Rufus Gifford, presidente financiero de la campaña de Harris, al Financial Times. “De vez en cuando tienes uno de esos momentos especiales, candidatos especiales. Eso es lo que estamos viendo aquí”.

Eric Schultz, estratega demócrata y ex asesor de Obama, dijo que el partido ahora estaba “remando en la misma dirección” después de un período de duda y autoflagelación.

“Nuestro partido ciertamente puede ser ruidoso e incluso desordenado a veces, pero en este momento todos estamos singularmente centrados en una misión”, dijo.

La presencia de Biden en la Convención Nacional Demócrata fue breve, subrayando lo rápido que el partido ha cambiado de rumbo.

“América, te di lo mejor de mí”, dijo en un discurso el lunes, donde pasó más tiempo defendiendo su legado que elogiando a Harris. Esa noche partió de Chicago hacia California.

Hubo mucha discusión en los pasillos de la Convención Nacional Demócrata sobre la salida de Biden de la carrera el mes pasado bajo presión de los grandes del partido, incluida Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una fuente continua de amargura para algunos aliados del presidente.

En un momento, a Pelosi se le preguntó sobre informes de que Biden estaba molesto con ella por sus maniobras. “Lo que me molestaría habría sido la reelección de Donald Trump”, respondió bruscamente.

Algunos demócratas habían buscado a alguien más que Harris para reemplazar a Biden, dudando de su sagacidad política. En la DNC, esos argumentos parecían resueltos.

“Ella es la vicepresidenta, ella sabe cuál es el trabajo presidencial… es una mujer eminentemente calificada”, dijo Abigail Spanberger, congresista demócrata moderada de Virginia, al Financial Times. “Todos hemos trabajado con ella y pensamos que es genial”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una estrella demócrata en ascenso que algunos esperaban que reemplazara a Biden en la papeleta, llamó a Harris una “total badass”. Elizabeth Warren, la progresista senadora estadounidense de Massachusetts, dijo: “¿Sabes qué me gusta de Kamala Harris? No puede ser comprada y no se le puede mandar”.

Una preocupación para la campaña de Harris era si los manifestantes pro palestinos en Chicago opacarían el gran evento en la arena fuertemente custodiada que albergaba la DNC.

Aunque las protestas fueron más pequeñas y más controladas de lo que muchos esperaban, hubo llamados de algunos activistas para que los organizadores de la DNC dieran más visibilidad a los palestinos y para que Harris adoptara una postura más dura contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Ella ha enviado señales de que sería diferente, pero el problema es que no tenemos un alto el fuego”, dijo Andy Levin, ex congresista de Michigan. “Sé que están ansiosos por respaldarla y apoyarla si puede acercarse un poco a ellos”.

Las divisiones sobre la política económica se mantuvieron a raya. Harris ha esbozado algunas propuestas para aliviar los altos costos de vivienda y comestibles, pero aún quedan grandes debates sobre su postura ante los negocios y la regulación.

Un asistente progresista dijo que la unidad del partido detrás de la política industrial de Biden y de su postura dura sobre la competencia podrían estar en riesgo después de las elecciones.

“La gente está reservando sus cartuchos”, dijo.

A pesar de la euforia por Harris dentro de la arena, los líderes del partido experimentados advirtieron que la carrera contra Trump seguía siendo demasiado cercana para cualquier complacencia.

El próximo gran momento en la elección será el debate televisado entre Harris y Trump el 10 de septiembre. Será seguido por una carrera para ganar votos a medida que algunas personas comienzan a emitir votos anticipados o por correo semanas antes de las elecciones de noviembre.

Patrick Gaspard, presidente del Center for American Progress, un think tank liberal, dijo al Financial Times que si las elecciones se celebraran ahora, Harris ganaría el voto popular pero podría perder el Colegio Electoral, que prioriza las victorias en un pequeño número de estados indecisos y determina el resultado, un destino que sufrió Hillary Clinton en 2016.

“Se ha convertido en una elección de sentimiento, y eso es algo genial”, dijo. Pero “este sentimiento, por tremendo que sea, no nos llevará a superar el obstáculo”.

A pesar de la reestructuración de la estrategia electoral de los demócratas, Harris sentirá que ha neutralizado algunos de los ataques de Trump, en particular el de que “la camarada Kamala” es simplemente una izquierdista radical y es débil en seguridad nacional.

La libertad, la relativa juventud y lo que Harris describió como “sentido común” serán temas a medida que se enfrente al “poco serio” Trump. Pero la fiscal de California también espera capitalizar el entusiasmo de un segmento recién energizado de su base.

“Ella resulta ser mujer y eso es la guinda del pastel”, dijo Pelosi.

