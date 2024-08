Kamala Harris promete no interferir con la Reserva Federal, a diferencia de Trump.

<p><img src="https://fortune.com/img-assets/wp-content/uploads/2024/08/GettyImages-2165930426-e1723332894494.jpg?w=2048" /><br><p>La vicepresidenta Kamala Harris dijo que respetaría la independencia de la Reserva Federal, buscando contrastar con su rival republicano en 2024, Donald Trump, y que planea presentar elementos de su agenda económica en la próxima semana.</p> <p>A Harris se le preguntó sobre los comentarios recientes de Trump de que los presidentes deberían tener cierta influencia sobre las tasas de interés y la política monetaria, lo que revocaría la práctica de larga data de la independencia de la Fed de los actores políticos.</p> <p>Harris dijo que no podría estar más en desacuerdo "de manera más contundente" con esa postura.</p> <p>“La Fed es una entidad independiente, y como presidenta, nunca interferiría en las decisiones que toma la Fed”, dijo a los reporteros el sábado en Phoenix al final de una parada de campaña en el estado clave de Arizona.</p> <p>Trump ha expresado durante mucho tiempo su frustración de que el poder ejecutivo no tenga más influencia sobre las tasas de interés. En una conferencia de prensa el jueves, criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, diciendo que el jefe del banco central había sido "un poco demasiado temprano y un poco demasiado tarde" en ajustar las tasas.</p> <p>El expresidente dijo que "hizo mucho dinero", fue "muy exitoso" y pensó que tenía "mejor instinto que, en muchos casos, las personas que estarían en la Reserva Federal o el presidente".</p> <p>Powell se ha comprometido a no dejar que la presión política influya en la toma de decisiones en el banco central. Los presidentes de EE. UU. durante décadas han evitado tradicionalmente criticar públicamente a la Fed por las tasas de interés.</p> <p>Harris, la candidata demócrata, también dijo que planea comenzar a presentar su plataforma política en la próxima semana, con un enfoque en la economía y en mantener los costos bajos.</p> <p>La frustración de los votantes con el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden es una gran responsabilidad política para la campaña de Harris, ya que los altos precios han golpeado a los hogares estadounidenses y han eclipsado los esfuerzos de la administración para destacar las políticas destinadas a fortalecer la manufactura nacional y el gasto en infraestructura.</p> <p>Harris celebró un mitin el viernes en Arizona, uno de los estados indecisos que decidirán las elecciones de noviembre, antes de dirigirse a un evento en Las Vegas el sábado, como parte de una gira de campaña con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, su compañero de fórmula, con el objetivo de aprovechar el impulso fresco para su candidatura presidencial.</p> <p>Las encuestas muestran que Harris ha borrado la ventaja en las encuestas que Trump mantuvo durante gran parte del verano, con los candidatos en una carrera de tres meses hacia el Día de las Elecciones.</p>Recomendado Newsletter: CEO Daily ofrece contexto clave para las noticias que los líderes necesitan saber de todo el mundo de los negocios. Cada mañana de lunes a viernes, más de 125,000 lectores confían en CEO Daily para obtener información sobre, y desde dentro de, la cúpula directiva. Suscríbete ahora.</p>