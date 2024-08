Kamala Harris condena las muertes de civiles en un ataque a una escuela

El vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, condenó la pérdida de vidas civiles en un ataque aéreo israelí contra un edificio escolar en Gaza el sábado. Más de 70 personas murieron en el edificio que albergaba a palestinos desplazados, según el director de un hospital. Harris dijo que “demasiados” civiles habían sido asesinados y reiteró llamados a un acuerdo de rehenes y un alto el fuego, repitiendo comentarios hechos por la Casa Blanca. Un portavoz militar israelí dijo que la escuela al-Taba’een “servía como una instalación militar activa de Hamas y la Jihad Islámica”, lo cual Hamas niega. En un evento de campaña en Phoenix, Arizona, Harris dijo que Israel tenía derecho a “ir tras Hamas”, pero también tiene “una importante responsabilidad” de evitar víctimas civiles. El bombardeo del sábado ha sido criticado por potencias occidentales y regionales, con Egipto diciendo que muestra que Israel no tiene deseos de llegar a un alto el fuego o terminar la guerra en Gaza. Fadl Naeem, jefe del Hospital al-Ahli donde se llevaron a muchas de las víctimas, dijo que alrededor de 70 víctimas fueron identificadas en las horas posteriores al ataque, con los restos de muchos otros tan desfigurados que la identificación era difícil. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que “golpearon con precisión a terroristas de Hamas que operaban dentro de un centro de comando y control de Hamas en la escuela al-Taba’een”. Un comunicado de las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel dijo que “al menos 19 terroristas de Hamas y la Jihad Islámica” fueron “eliminados” en el ataque. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que “varias indicaciones de inteligencia” sugieren una “alta probabilidad” de que el comandante de la Brigada de Campamentos Centrales de la Jihad Islámica, Ashraf Juda, estuviera en la escuela Taba’een cuando fue atacada. Aún no está claro si el comandante murió en el ataque. La BBC no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas de ambos lados. El portavoz israelí dijo que las cifras de víctimas publicadas por funcionarios de Hamas “no se alinean con la información que tiene las FDI, las municiones precisas utilizadas y la precisión del ataque”. Hamas describió el ataque como un “crimen horripilante y una peligrosa escalada” en la “guerra de exterminio de Israel contra el pueblo palestino”. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Savett, dijo que Hamas había estado usando escuelas “como lugares para reunirse y operar”. “Pero también hemos dicho repetidamente y consistentemente que Israel debe tomar medidas para minimizar el daño a civiles”, agregó. Israel ha atacado varios refugios similares en Gaza en las últimas semanas. Según las Naciones Unidas, 477 de los 564 edificios escolares en Gaza han sido directamente golpeados o dañados hasta el 6 de julio, con más de una docena atacados desde entonces. La escuela al-Taba’een albergaba a más de 1,000 personas, habiendo recibido recientemente a decenas de personas desplazadas de la ciudad de Beit Hanoun, después de que el ejército israelí les ordenara abandonar sus hogares. El edificio también servía como mezquita y el ataque israelí tuvo lugar durante las oraciones del amanecer, según testigos. Jaafar Taha, un estudiante que vive cerca de la escuela, dijo que el sonido de la explosión fue seguido por gritos y ruido. “Nos gritaban, nos gritaban”, dijo. “La escena era horrible. Había partes del cuerpo por todas partes y sangre cubriendo las paredes”. Salim Oweis, portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, Unicef, dijo que el ataque fue “realmente indignante”. “Todas esas escuelas están realmente llenas de civiles, niños, madres y familias, que buscan refugio en cualquier espacio vacío, ya sea una escuela o una mezquita, sea lo que sea, incluso en los patios de los hospitales”. Este ataque ha vuelto a llamar la atención sobre una dinámica controvertida de la guerra de Gaza. Israel afirma que Hamas está utilizando infraestructura civil para planificar y llevar a cabo ataques, y por eso ha estado atacando hospitales y escuelas, sitios protegidos por el derecho internacional. Hamas ha negado constantemente las acusaciones. Los pistoleros liderados por Hamas mataron a unas 1,200 personas en un ataque a Israel el 7 de octubre, llevando a otras 251 de regreso a Gaza como rehenes. Ese ataque desencadenó una enorme ofensiva militar israelí contra Gaza y la guerra actual. Según el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza, más de 39,790 palestinos han muerto en la campaña israelí.ごético报道由位于土耳其伊斯坦布尔的加沙驻记者拉什迪·阿布阿卢夫补充。