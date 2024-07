Kamala Harris busca hacer historia mientras se abre el camino hacia la presidencia.

“

El sábado por la tarde, Kamala Harris estaba en la campaña de Joe Biden, diciéndole a una habitación de alrededor de 1.000 donantes demócratas en Cape Cod, Massachusetts, que el presidente de los Estados Unidos derrotaría a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

“Vamos a ganar,” dijo entre aplausos ensordecedores. “No será fácil… se necesita creer en algo y luego luchar por ello.”

Un día después, Biden anunció que suspendía su campaña de reelección y depositaba su confianza en Harris. En cuestión de horas, la vicepresidenta confirmó su propia candidatura a la Casa Blanca.

“Haré todo lo posible para unir al partido Demócrata y a nuestra nación para derrotar a Donald Trump,” dijo Harris. “Tenemos 107 días hasta el Día de las Elecciones. Juntos, lucharemos. Y juntos, ganaremos.”

La retirada de Biden de la carrera presidencial y su posterior respaldo a Harris pusieron fin a más de tres semanas de angustia entre los demócratas sobre si su candidato estaba a la altura del trabajo.

Pero también marcó la última etapa en el ascenso meteórico de Harris, de 59 años, hija de inmigrantes que, de resultar elegida, sería la primera presidenta de los Estados Unidos.

La aprobación de Biden, y las declaraciones de apoyo del ex presidente Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, así como de varios miembros del Congreso y múltiples gobernadores estatales, solidificaron el estatus de Harris como la clarísima favorita para ser la nominada del partido Demócrata para la presidencia. Pero su selección aún no es un hecho.

Varios demócratas de alto perfil, especialmente el ex presidente Barack Obama, no respaldaron inmediatamente a Harris el domingo. Aún no está claro si enfrentará competidores, o qué reglas pondrá en marcha el Comité Nacional Demócrata para asegurar un reemplazo para Biden antes de la Convención Nacional Demócrata del mes que viene.

Sin embargo, el gesto de Biden coloca a Harris en posición de privilegio para la nominación y la presidencia, poniendo a la vicepresidenta en camino una vez más para hacer historia. Si es elegida en noviembre, no solo sería la primera mujer presidenta, sino también la primera presidenta afroamericana y solo la segunda presidenta negra, después de Obama.

Kamala Harris tomó posesión de un cargo electo por primera vez como fiscal de distrito de San Francisco en 2003 © Marcio Jose Sanchez/AP

Hija de una madre indoamericana y un padre jamaiquino-americano, Harris pasó su infancia temprana en Oakland, California. Sus padres se divorciaron cuando era joven, y ella y su hermana Maya fueron criadas por su madre, una investigadora de cáncer.

Harris se graduó de la Universidad Howard, una universidad históricamente negra en Washington, DC, antes de obtener un título en derecho de la Universidad de California, Hastings, y convertirse en fiscal.

El ascenso de Harris a la vicepresidencia coronó un rápido ascenso a través de las filas políticas, que comenzó cuando fue elegida fiscal de distrito de San Francisco en 2003. Siete años después, fue elegida fiscal general de California. Fue reelegida para ese cargo en 2014 y elegida para el Senado de los Estados Unidos dos años después.

Cuando era fiscal general, Harris conoció a Douglas Emhoff, un abogado corporativo, con quien se casó en 2015, convirtiéndose en madrastra de sus dos hijos mayores. Emhoff ha utilizado el título de “Segundo Caballero” y ha sido una figura constante en la campaña de Biden en los últimos meses.

Harris lanzó su propia candidatura para la nominación presidencial demócrata de 2020 con gran entusiasmo y apoyo. Pero su campaña no despegó, sobre todo los progresistas criticaron su tiempo como fiscal de mano dura, y suspendió su candidatura antes de las asambleas de Iowa de ese año. Ocho meses después, Biden la seleccionó como su compañera de fórmula, describiendo a la entonces senadora como una “luchadora intrépida por los más pequeños y una de las mejores servidoras públicas del país”.

Harris tuvo un inicio difícil como vicepresidenta. Se le dio la difícil cartera de abordar las causas de la inmigración ilegal a los Estados Unidos desde América Latina. De esta manera, se asoció con uno de los mayores problemas de Biden: el creciente flujo de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos desde la frontera con México.

Uno de sus momentos más bajos en el puesto ocurrió durante una entrevista de NBC News en junio de 2021, cuando se le preguntó por qué no había visitado la frontera sur de los Estados Unidos. Respondió que iría “en algún momento” pero añadió que tampoco había estado en Europa.

Los progresistas han criticado la época de Kamala Harris como fiscal de mano dura © J Scott Applewhite/AP

Las cifras de las encuestas de Harris languidecieron a lo largo de la presidencia de Biden e incluso hubo especulaciones de que Biden podría sacarla de la boleta para mejorar sus posibilidades de reelección. Funcionarios de la Casa Blanca afirman que nunca lo consideró.

Las circunstancias políticas también dieron un segundo impulso a su carrera. Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos derogara el derecho constitucional al aborto en 2022, Harris se convirtió en la principal voz de la Casa Blanca en defensa de las libertades reproductivas y otros temas, como el control de armas, que energizan partes vitales de la base demócrata, especialmente mujeres, votantes jóvenes y grupos minoritarios.

En medio de la división del partido Demócrata sobre la gestión de Biden en la guerra en Gaza, Harris respaldó la política de la Casa Blanca de apoyar a Israel, pero con un ojo ligeramente más crítico.

“Dada la inmensa magnitud del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato,” dijo en una de sus intervenciones más enérgicas sobre la crisis en Oriente Medio en marzo, durante un discurso en Selma, Alabama, un hito del movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos.

Más recientemente, en medio del pánico del partido Demócrata sobre la edad y la aptitud de Biden para la presidencia tras su desastroso desempeño en el debate el mes pasado, muchos legisladores demócratas, donantes y operadores influyentes comenzaron a volver a mirar a Harris.

Con varias encuestas públicas y privadas sugiriendo que le iría mejor contra Trump que a Biden en una pelea hipotética uno a uno, la apuesta de muchos insiders del partido ha sido que Harris tiene mucho más potencial para mejorar su posición que Biden, tanto a nivel nacional como en estados críticos pendulares.

Para Harris, aun queda una batalla significativa cuesta arriba, tanto para asegurar la nominación de su partido como para derrotar a Trump en noviembre. Pero por ahora, la vicepresidenta parece estar acumulando el apoyo de rivales pasados y posibles futuros, a medida que los demócratas claman por unirse en torno a un candidato.

“El mejor camino a seguir para el partido Demócrata es unirse rápidamente detrás de la vicepresidenta Harris y volver a centrarse en ganar la presidencia,” dijo Josh Shapiro, el gobernador demócrata de Pensilvania que se ve como un posible compañero de fórmula de Harris si ella gana la nominación del partido.

Gavin Newsom, el gobernador de California que ha sido visto como un futuro candidato presidencial, también respaldó a Harris el domingo, llamándola “fuerte,” “valiente” y “tenaz”.

“Con nuestra democracia en juego y nuestro futuro en peligro, nadie está mejor preparado para argumentar contra la visión oscura de Donald Trump y guiar a nuestro país en una dirección más saludable que la vicepresidenta de Estados Unidos,” dijo Newsom.

“