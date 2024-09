Kamala cambia de postura sobre otra política: Prohibición de pajitas de plástico

La candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, ha dado marcha atrás en otra política: la prohibición de pajitas de plástico. Su campaña ha abandonado la posición anterior de la vicepresidenta en la primaria demócrata de 2020, donde afirmó sin lugar a dudas que las pajitas de plástico deberían prohibirse debido a consideraciones medioambientales. “Ella no apoya la prohibición de las pajitas de plástico”, dijo un funcionario de campaña a Axios el miércoles. Kamala Harris ha sido acusada por votantes, analistas políticos y la campaña de Trump de dar marcha atrás en políticas clave desde que se convirtió en la candidata del Partido Demócrata después de que el presidente Biden abandonara la carrera el mes pasado. En cuanto al fracking, por ejemplo, la campaña de Harris anunció el mes pasado que la vicepresidenta no apoyaba la prohibición de la técnica de extracción de petróleo que goza de un amplio apoyo en estados disputados como Pensilvania. Esa posición, sin embargo, es opuesta a sus declaraciones como candidata primaria durante un evento de CNN en 2019, cuando Harris dijo que no había duda de que estaba a favor de prohibir el fracking. Harris también se ha distanciado de “Medicare para Todos” y de programas de recompra de rifles semiautomáticos, después de elogiar públicamente ambos programas durante su fallida campaña primaria durante el ciclo de 2020.