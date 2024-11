Justin Trudeau en Florida para reunirse con Donald Trump

El viaje no estaba incluido en la agenda pública de Trudeau para el viernes. Los dos hombres cenarán, dijo la fuente. Trump ha estado en su finca Mar-a-Lago reuniéndose con su equipo de transición. Trudeau se reporta como el primer líder del G7 en visitar al presidente electo desde las elecciones. Trudeau ha destacado en varias ocasiones que los dos países lograron renegociar con éxito un importante pacto comercial durante el primer mandato de Trump, aunque la relación entre los dos líderes ha sido ocasionalmente tensa. El viernes, hablando en un evento en la Isla del Príncipe Eduardo, Trudeau dijo que los dos países “se remangaron las mangas y pudieron crear empleos en ambos lados de la frontera”. Dijo que esperaba tener muchas conversaciones “excelentes” con Trump. La visita a Florida es el último movimiento de Canadá en su intento de evitar los aranceles, que podrían tener impactos económicos de gran alcance. No está claro si la próxima administración de Trump realmente avanzará con los aranceles amenazados, ya que los analistas señalan que el presidente electo ha sido conocido por usar tales amenazas en el pasado como una táctica de negociación para lograr sus objetivos. Trump, quien también ha amenazado con el mismo gravamen contra México, ha señalado que permanecerán en su lugar hasta que ambos países trabajen para asegurar sus fronteras compartidas con Estados Unidos. Trudeau dijo el viernes que “cuando Trump hace declaraciones así, planea llevarlas a cabo”. Dijo que su objetivo era resaltar que los aranceles no solo perjudicarían a los canadienses, sino que también aumentarían los precios para los estadounidenses y dañarían la economía de ese país. Trudeau fue acompañado en el viaje por Dominic LeBlanc, el ministro a cargo de la seguridad fronteriza. Los medios de comunicación estadounidenses informaron que Trudeau y Trump fueron acompañados en la cena por Howard Lutnick, nominado de Trump para secretario de Comercio; Doug Burgum, designado para liderar el Departamento del Interior; y Mike Waltz, quien ha sido seleccionado como el próximo asesor de seguridad nacional. Canadá es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos y envía aproximadamente el 75% de sus exportaciones totales a EE. UU. Los dos países también comparten cadenas de suministro profundamente integradas. Después de la llamada telefónica con Trump, Trudeau celebró una reunión de emergencia el miércoles con los líderes de las provincias y territorios de Canadá sobre cómo manejar la relación EE. UU.-Canadá. Trudeau promete presentar un enfoque unido de “Equipo Canadá” para trabajar con Estados Unidos en contra del gravamen. Varios líderes de provincias canadienses han criticado el plan de Trump, diciendo que sería devastador para la economía del país, incluidas las industrias petrolera, automotriz y manufacturera. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también tuvo una llamada telefónica con Trump esta semana. El número de cruces en la frontera entre EE. UU. y Canadá es significativamente menor que en la frontera sur, según los datos de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. sobre encuentros con migrantes. Durante el año fiscal 2024, hubo alrededor de 23,700 aprehensiones en la frontera terrestre norte, mientras que la frontera sur tuvo más de 1.53 millones de aprehensiones. Sin embargo, funcionarios canadienses han dicho en los últimos días que todavía hay trabajo conjunto por hacer para mejorar la seguridad fronteriza.