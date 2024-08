Justin Timberlake comparece ante el tribunal por cargos de DWI.

Justin Timberlake tuvo su licencia de conducir suspendida en el estado de Nueva York, ya que se declaró no culpable de un cargo de conducir en estado de ebriedad. La estrella pop fue arrestada el 18 de junio por pasar por alto una señal de alto y no mantenerse en el lado correcto de la carretera. Timberlake, de 43 años, compareció virtualmente desde Europa, donde está de gira, cuando fue acusado formalmente del delito en Sag Harbor, Nueva York. El juez de la aldea de Sag Harbor, Carl Irace, suspendió la licencia de conducir de Timberlake por un período indeterminado, como es habitual después de un arresto por DWI. El abogado de Timberlake ha negado que estuviera bajo la influencia al volante y dice que los cargos deberían ser desestimados. El viernes, Timberlake llevaba una camisa de cuello negro y habló dos veces durante la audiencia judicial virtual, respondiendo “sí” a las preguntas del juez. Aparecía desde Alemania, donde se estaba preparando para actuar en Amberes, Bélgica, este fin de semana. El ganador de diez premios Grammy se perdió su primera audiencia judicial la semana pasada debido a su gira mundial, llamada Todo lo que pensaba que era. El tribunal tuvo que celebrar otra audiencia debido a un problema de papeleo para acusarlo formalmente del delito. El actor y cantante pop fue detenido poco después de la medianoche en Sag Harbor en los Hamptons, un destino turístico popular para celebridades en Long Island. Cuando los oficiales lo detuvieron, los ojos de Timberlake estaban “ensangrentados y vidriosos” y un “fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento”, según un documento de acusación. Se negó a realizar la prueba de alcoholemia y tuvo un mal rendimiento en las pruebas de sobriedad, dijo la policía. “Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”, supuestamente le dijo Timberlake al oficial que lo detuvo. Durante la audiencia del viernes, el juez Irace criticó al abogado de la defensa, Edward Burke, por hacer comentarios “irresponsables” a los periodistas fuera del tribunal. Dijo que impondría una orden de silencio al abogado si seguía haciendo tales comentarios, informó NBC. “Da la impresión de ser un intento de envenenar el caso antes de que ni siquiera comience”, se citó al juez Irace. El Sr. Burke le dijo a los reporteros la semana pasada que la policía había cometido “un número de errores muy significativos”. “El dato más importante a saber sobre este caso es que Justin no estaba intoxicado y no debería haber sido arrestado por DWI”, dijo. En Nueva York, las penas por cargos relacionados con la conducción en estado de ebriedad incluyen hasta un año de cárcel, una multa de $1,000 (£786) y la suspensión de la licencia de conducir durante al menos seis meses. Timberlake, que ha sido sincero sobre sus luchas con el consumo excesivo de alcohol en el pasado, se refirió al arresto días después en una actuación en Chicago. “Ha sido una semana difícil”, dijo el cantante de Cry Me A River a la multitud.