Justin Timberlake arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

El cantante Justin Timberlake fue arrestado en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol, funcionarios locales le dijeron a la BBC. El famoso pop star fue arrestado y formalmente acusado el martes por la mañana, según la oficina del fiscal del condado de Suffolk. Timberlake estaba en Sag Harbor, un pueblo acomodado en los Hamptons, un popular destino de verano para celebridades en Long Island. Fue puesto en libertad sin fianza después de ser formalmente acusado, dijo la oficina del fiscal del condado de Suffolk. La BBC se ha puesto en contacto con el abogado de Timberlake para obtener comentarios. Timberlake fue arrestado después de la medianoche después de que los policías lo detuvieron en su BMW gris por pasar por un cartel de “pare” y no mantenerse en el lado derecho de la carretera, según un documento de cargos. Cuando los agentes lo detuvieron, los ojos de Timberlake estaban “inyectados en sangre y vidriosos” y un “fuerte olor a bebida alcohólica salía de su aliento”, según el documento. Su habla estaba lenta y no pasó las pruebas de sobriedad de los oficiales, dijeron los funcionarios. También se negó a hacerse una prueba de alcoholemia, según los registros. “Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”, supuestamente le dijo Timberlake al oficial que lo detuvo, según el socio estadounidense de la BBC, CBS News. Está programado para comparecer virtualmente en el tribunal de Sag Harbor el 26 de julio. Su abogado, Edward Burke Jr., dijo a la cadena CBS el martes por la noche que “defenderá vigorosamente a su cliente y actualmente está involucrado en el proceso de descubrimiento con la oficina del fiscal del condado”. Timberlake, de 43 años, estaba listo para embarcarse en una gira mundial de su sexto álbum, Everything I Thought It Was. Antiguo miembro de la popular banda juvenil NSYNC, Timberlake es actor, compositor y uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. El pop star ha hablado abiertamente en el pasado sobre buscar ayuda por beber en exceso. En el estado de Nueva York, las penas por cargos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol incluyen hasta un año de cárcel, una multa de $1,000 (£786) y la suspensión de la licencia de conducir durante al menos seis meses. Timberlake estaba programado para actuar en dos shows en Chicago este fin de semana, seguido de un espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo martes. El ganador de 10 premios Grammy también es conocido por sus papeles en las películas The Social Network y Friends With Benefits. Timberlake está casado con la actriz Jessica Biel, con quien comparte dos hijos.