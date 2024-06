Justin Timberlake admite ‘semana difícil’ después de arresto

Justin Timberlake ha admitido que ha sido “una semana difícil” después de ser acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

Dirigiéndose a los fans en un concierto en Chicago el viernes por la noche, el cantante también les agradeció por seguir apoyándolo.

El popstar de 43 años fue arrestado en Nueva York el martes por pasar un semáforo en rojo y no mantenerse en el lado correcto de la carretera.

Su abogado ha dicho que espera “defender vigorosamente” al cantante.

En su primera actuación desde el incidente, Timberlake le dijo a la multitud: “Ha sido una semana difícil”.

“Sé que a veces soy difícil de amar, pero ustedes siguen amándome y yo los amo de vuelta”, añadió.

También recordó a los fans que todos han pasado por “altibajos y giros y vueltas”.

El arresto ocurrió en Sag Harbor en los Hamptons, un destino turístico popular para celebridades en Long Island.

Cuando los agentes lo detuvieron, los ojos de Timberlake estaban “enrojecidos y vidriosos” y un “fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento”, según un documento de acusación.

Su habla era lenta y tuvo un mal desempeño en las pruebas de sobriedad de los agentes, dijo el documento.

También se negó a hacerse una prueba de alcoholemia, agregó.

“Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”, supuestamente le dijo Timberlake al oficial que lo detuvo, según el socio estadounidense de la BBC, CBS News.

Fue puesto en libertad sin fianza después de ser formalmente acusado, y está programado para comparecer virtualmente en el tribunal el 26 de julio, dijo la Oficina del Fiscal del Condado de Suffolk.

Timberlake ha hablado anteriormente abiertamente sobre buscar ayuda para el consumo excesivo de alcohol.

El miércoles, su abogado Edward Burke Jr le dijo a la agencia de noticias PA Media: “Espero defender vigorosamente al Sr. Timberlake en estas acusaciones”.

Agregó: “Tendré mucho que decir en el momento adecuado, pero actualmente estoy esperando toda la evidencia del fiscal de distrito”.

Timberlake ha estado de gira por los Estados Unidos para promocionar su sexto álbum, Everything I Thought It Was, y tiene previsto lanzar la etapa internacional el próximo mes, comenzando con una carrera de dos noches en Polonia.

Su fecha de juicio programada coincide con el inicio de su gira mundial en la Tauron Arena en Cracovia.

En el estado de Nueva York, las penas por cargos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol incluyen hasta un año de cárcel, una multa de $1,000 (£786) y la suspensión de la licencia de conducir durante al menos seis meses.

Timberlake estaba programado para ofrecer dos espectáculos en Chicago este fin de semana, seguidos de un espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo martes.

Ex miembro de la popular boy band de los años 90 NSYNC, Timberlake es actor, compositor y uno de los artistas musicales más vendidos del mundo.

El ganador de 10 premios Grammy también es conocido por sus papeles en las películas The Social Network y Friends With Benefits.

Timberlake está casado con la actriz Jessica Biel, con quien tiene dos hijos.