Justin Sun y la SEC buscan una “pausa” en el caso contra el emprendedor de criptomonedas.

Los abogados de Justin Sun y de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos están buscando una suspensión en los procedimientos regulatorios contra el emprendedor de criptomonedas.

Según la presentación del miércoles, “las Partes consideran que es de interés mutuo suspender este asunto mientras consideran una posible resolución y están de acuerdo en que ninguna de las partes o no partes se vería perjudicada por una suspensión”.

La solicitud, que sigue a una pausa similar en el caso contra Binance Holdings Ltd., es el último ejemplo de un cambio drástico en el clima regulatorio para activos digitales en los Estados Unidos desde la inauguración del presidente Donald Trump, quien hizo campaña en parte prometiendo hacer de los Estados Unidos “la capital cripto del planeta”.

Tanto Sun como el regulador declinaron hacer comentarios.

Bajo la presidencia en funciones de Mark Uyeda, la SEC ha cerrado su investigación sobre las operaciones cripto en Robinhood Markets Inc.; finalizó una investigación sobre Uniswap, la firma de finanzas descentralizadas; y otra sobre el mercado de tokens no fungibles OpenSea. Lo más significativo, Coinbase Global Inc. dijo que el regulador había acordado retirar su demanda contra el mayor intercambio de activos digitales en los Estados Unidos, pendiente de la aprobación del comisionado.

El día después de la inauguración de Trump, Uyeda anunció la formación de un grupo de trabajo centrado en las criptomonedas, aparte de su división de cumplimiento, para crear un marco regulatorio “completo y claro” para regular el mercado. Llamó a la iniciativa “Crypto 2.0”.

Por el contrario, bajo el ex presidente Gary Gensler, la SEC impuso docenas de multas y presentó demandas contra empresas de criptomonedas. Varios ejecutivos cripto celebraron públicamente su renuncia en enero.

La SEC de Gensler demandó a Sun en 2023, alegando en ese momento que trabajó con empresas que él posee y controla: la Fundación Tron, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc., para diseñar la oferta y venta de valores no registrados.

Sun invirtió $75 millones en uno de los proyectos cripto de Trump, World Liberty Financial. Según los términos del proyecto, el 75% de las ganancias de las ventas de tokens se envían a los Trump como tarifa, o alrededor de $56 millones.

“El hecho de que ni siquiera estén persiguiendo cargos por fraude, especialmente con alguien como Justin Sun, demuestra que la politización de la agencia ya está dando resultados para los asociados comerciales de Trump”, dice Corey Frayer, director de protección al inversor en la Federación de Consumidores de América y hasta hace poco asesor principal de Gary Gensler en temas cripto.

Sun atrajo una atención significativa en el mundo del arte cuando compró una escultura del artista Maurizio Cattelan, hecha de un trozo de cinta adhesiva y un plátano pegado a la pared, por $6.2 millones. La semana pasada, cautivó a multitudes admiradoras en Hong Kong durante la conferencia cripto Consensus, donde participó en un panel con Zak Folkman, cofundador del proyecto cripto de Trump.

“Todo ha cambiado drásticamente desde el año pasado”, dijo Sun durante el panel.

–Con la asistencia de Teresa Xie y Nicola M White.

(Actualizaciones en todo con contexto sobre la SEC bajo Trump y antecedentes sobre Justin Sun.)

