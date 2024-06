Just Detienen a partidarios de Stop Oil por ‘plan para interrumpir aeropuertos este verano’ | Noticias de Reino Unido

Un total de 27 seguidores de Just Stop Oil han sido arrestados sospechosos de planear disruptir los aeropuertos este verano, dijo la Policía Metropolitana. Los arrestos se realizaron en Londres, Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Manchester, Surrey, Sussex, Norfolk y West Yorkshire. “Entre los detenidos se encontraban varios miembros destacados de Just Stop Oil que creemos que son organizadores clave”, dijo la fuerza. Cuatro personas fueron arrestadas el martes después de ser identificadas en el aeropuerto de Gatwick y desde entonces han sido puestas en libertad bajo fianza. El jueves, seis personas más fueron arrestadas en un centro comunitario en el este de Londres “como parte de un evento público que promovía la interrupción de los aeropuertos”. Los oficiales de Met trabajaron con otras ocho fuerzas policiales el viernes para arrestar a 17 sospechosos adicionales en sus hogares en todo el país. Todas las personas fueron arrestadas bajo una sección de la Ley del Orden Público. La ley hace ilegal conspirar para interrumpir la infraestructura nacional. Chief Supt Ian Howells, quien dirigió la operación, dijo: “Sabemos que Just Stop Oil planea interrumpir aeropuertos en todo el país este verano, por eso hemos tomado medidas rápidas y contundentes ahora”. “Nuestra postura es muy clara de que cualquiera que comprometa la seguridad de los aeropuertos en Londres puede esperar una respuesta contundente de los oficiales o del personal de seguridad”. “Los aeropuertos son entornos operativos complejos, por eso estamos trabajando estrechamente con ellos, agencias y otros socios en esta operación”. Aquellos que han sido puestos en libertad bajo fianza están sujetos a condiciones. Esas condiciones incluyen no viajar dentro de 1 km de ningún aeropuerto del Reino Unido, a menos que sea de paso en vehículo o transporte público. La semana pasada, Just Stop Oil atacó un aeropuerto privado donde Taylor Swift había aterrizado horas antes. También se hicieron arrestos después de que Stonehenge fuera rociado con “pintura en polvo naranja”.