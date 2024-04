Junta Europea de Protección de Datos se dirige allí, dictamina en contra del modelo ‘Paga o aprueba’ de Meta.

Miércoles, 17 de abril de 2024

Eric Seufert, en Threads:

La EDPB, el órgano legislativo de la UE de las autoridades de privacidad, adoptó hoy una opinión en borrador determinando que las grandes plataformas en línea no pueden ofrecer un modelo “paga o acepta” de forma estricta y binaria y también deben ofrecer una tercera opción gratuita que no utilice publicidad personalizada.

Dado hacia dónde ha estado yendo la UE, esto no es sorprendente, pero no se equivoquen, esta es una postura radical. Según el fallo en borrador de la EDPB (PDF):

La oferta de una alternativa de pago (solo) para el servicio que incluye el procesamiento con fines de publicidad conductual no debe ser la forma predeterminada para los controladores. Al desarrollar la alternativa a la versión del servicio con publicidad conductual, las grandes plataformas en línea deben considerar proporcionar a los sujetos de datos una ‘alternativa equivalente’ que no implique el pago de una tarifa. Si los controladores eligen cobrar una tarifa por el acceso a la ‘alternativa equivalente’, los controladores también deben considerar ofrecer una alternativa adicional, gratuita, sin publicidad conductual, por ejemplo, con una forma de publicidad que implica el procesamiento de datos personales de menor cuantía (o ninguno). Este es un factor particularmente importante en la evaluación de ciertos criterios para el consentimiento válido según el RGPD. En la mayoría de los casos, si los controladores ofrecen una alternativa adicional sin publicidad conductual, de forma gratuita, tendrá un impacto sustancial en la evaluación de la validez del consentimiento, especialmente con respecto al aspecto del perjuicio.

Respecto a los requisitos del RGPD para el consentimiento válido, en primer lugar, el consentimiento debe ser ‘libre’. Para evitar un perjuicio que excluya el consentimiento voluntario, cualquier tarifa impuesta no puede ser tal que efectivamente inhiba a los sujetos de datos de tomar una decisión libre. Además, el perjuicio puede surgir cuando los sujetos de datos que no consienten no pagan una tarifa y, por lo tanto, se enfrentan a la exclusión del servicio, especialmente en los casos en que el servicio tiene un papel destacado o es decisivo para la participación en la vida social o el acceso a redes profesionales, más aún en presencia de efectos de exclusividad o de red. Como resultado, es probable que se produzca perjuicio cuando las grandes plataformas en línea utilizan un modelo de ‘consentir o pagar’ para obtener el consentimiento para el procesamiento.

Seufert nuevamente:

En su opinión sobre el uso del modelo Pay or Okay de Meta, la EDPB dice efectivamente que cualquier producto lo suficientemente valioso debe ofrecer una versión gratuita que no monetice mediante anuncios conductuales. Que la calidad de ser indispensable significa que los consumidores deben tener acceso sin restricciones a él.

Lo que hace todo esto aún más escandaloso es que muchos editores importantes en la UE utilizan este mismo modelo exacto de “paga o acepta” para cumplir con el RGPD, y ninguno ofrece una alternativa gratuita con anuncios no dirigidos. No contenga la respiración esperando que Der Spiegel ofrezca acceso gratuito sin anuncios. Cristo, ni siquiera te permiten ver su página de inicio sin pagar o dar tu consentimiento para los anuncios dirigidos. Y Spotify presume literalmente de su selección de anuncios. Pero Spotify es una empresa de la UE, por lo que, por supuesto, no fue designada como “puerta de entrada” por los extorsionadores que dirigen la Comisión Europea.

No están diciendo que “paga o acepta” sea ilegal. Están diciendo que es ilegal solo si eres una gran empresa de fuera de la UE con una plataforma muy popular.

Las únicas opciones de cumplimiento de esta decisión para Meta, según lo veo:

Ofrecer un nuevo nivel gratuito con anuncios contextuales, en lugar de dirigidos. Para lograr un ARPU equivalente a los niveles pagado y gratuito-con-anuncios-dirigidos de Meta, esta nueva oferta probablemente tendría que inundar a los usuarios con una verdadera avalancha de anuncios molestos. Esto, me atrevería a apostar, sería considerado como “cumplimiento malicioso” y por lo tanto también ilegal.

Ofrecer un nuevo nivel gratuito con anuncios contextuales, en lugar de dirigidos, pero mostrar aproximadamente la misma frecuencia de anuncios que su lucrativo nivel gratuito-con-anuncios-dirigidos. Esto es lo que la EDPB (y la CE) están exigiendo, y aparentemente piensan que pueden obligar a Meta a hacerlo. Meta casi seguramente vería cómo disminuye el ARPU para todos los usuarios que opten por este nivel. ¿Quién sabe si los ingresos serían suficientes siquiera para equilibrar por cada usuario de ese nivel?

Inventar alguna forma novedosa de generar tanto ingresos por anuncio no dirigido como por anuncios dirigidos. Esta es la solución de fantasía de “los nerd más difícil”, exigiendo que el cifrado de extremo a extremo seguro proporcione puertas traseras disponibles solo para “los buenos”.

Dejar de ofrecer Facebook e Instagram en la UE. (WhatsApp no se monetiza a través de anuncios dirigidos, por lo que no es pertinente para esta decisión.) Esta es la opción que la EDPB y la CE consideran “impensable” para Meta, debido a que la UE es, en sus mentes, un mercado indispensable.

No veo cómo Meta puede arriesgarse con la segunda opción. Meta podría permitirse ver cómo cae el ARPU únicamente dentro de la UE, y a primera vista, podrías pensar que algún ingreso por usuario de la UE seguramente es mejor que ningún ingreso en absoluto de la UE. Pero si Meta cede y cumple con esta decisión, ofreciendo un nivel gratuito con un ARPU significativamente menor, eso abre la puerta para que los reguladores y los órganos legislativos de todo el mundo exijan lo mismo. Entonces, Meta como coloso de la industria desaparecería por completo.

Sospecho que los organismos reguladores de la UE tienen algunas sorpresas reservadas con respecto a cómo se desarrollará esto.