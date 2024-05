Juicio en vivo de Trump: El jurado comenzará las deliberaciones en el caso de dinero de silencio

En vivo: Juicio de Trump: jurado para comenzar deliberaciones en caso de dinero secreto – Noticias de la BBC

Últimas noticias

Cerrar últimas noticias

Resumen

El juez en el juicio criminal de Donald Trump está instruyendo a los jurados para comenzar sus deliberaciones en el histórico caso. Trump es acusado de intentar encubrir un pago de $130,000 (£102,000) de dinero secreto a Stormy Daniels, quien afirma que tuvieron relaciones sexuales. El ex presidente se ha declarado no culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales y niega cualquier encuentro sexual con ella. La defensa y la acusación tardaron horas en dar sus declaraciones finales ayer, presentando argumentos competidores sobre si Trump es culpable o no. Un fiscal acusó a Trump de un “complejo plan”, mientras que la defensa llamó al testigo estrella del otro lado, Michael Cohen, el “MVP de mentirosos”. Es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos – ya sea ex o actual – enfrenta un juicio criminal. Solo un veredicto unánime de los 12 miembros del jurado puede condenar a Trump; también podría ser absuelto o podría haber un juicio nulo. La información en directo se mantiene relacionada con otras historias.