Juicio del príncipe Harry contra los tabloides del Reino Unido de Rupert Murdoch listo para comenzar.

El príncipe Harry obtendrá su ansiado día en la corte contra los tabloides británicos de Rupert Murdoch el lunes, ya que su demanda contra News Group Newspapers por recopilación ilegal de información privada finalmente irá a juicio en Londres.

Harry mismo no se espera que declare en al menos las primeras dos semanas del juicio, que se dedicará a cuestiones genéricas relacionadas con las prácticas de los periódicos desde la década de 1990 hasta principios de la década de 2010, cuando los abogados dicen que sus reporteros rutinariamente hackeaban el teléfono celular del príncipe y el de otras celebridades para obtener detalles íntimos.

Las audiencias podrían resultar dañinas para el Sr. Murdoch y varios de sus antiguos lugartenientes. Los abogados de Harry, de 40 años, el hijo menor del rey Carlos III, intentarán demostrar que los ejecutivos del News Group ocultaron y buscaron destruir evidencia de hackeo y otras prácticas impropias.

Harry es uno de los dos demandantes restantes de un grupo original de aproximadamente 40; el resto, incluido el actor Hugh Grant, han llegado a un acuerdo con News Group. El otro demandante, que también está programado para declarar, es Tom Watson, ex vicepresidente del Partido Laborista, quien alega que News Group hackeó su teléfono y lo apuntó por razones políticas.

Hasta ahora, Harry se ha negado a llegar a un acuerdo, presentando su demanda como una última oportunidad para rendir cuentas a la prensa británica por uno de sus períodos más oscuros. Además de hackear teléfonos, los tabloides contrataron detectives privados y alentaron a los periodistas a mentir y tergiversar su identidad para obtener acceso a datos altamente personales.

“Una de las principales razones para seguir adelante es la responsabilidad, porque soy la última persona que realmente puede lograrlo”, dijo Harry el mes pasado en una entrevista en la Cumbre de DealBook del New York Times.

Reconoció que cualquier acuerdo puede que no le compense por sus costos legales, y que con News Group buscando agresivamente resolver sus litigios restantes fuera del tribunal, no está claro si seguirán sus casos.

Sin embargo, la perspectiva de múltiples días de testimonio del príncipe, quien dejó Gran Bretaña por el sur de California en parte debido a lo que él dijo era la intrusión implacable de la prensa en su vida, garantiza un espectáculo fascinante.

Harry ha testificado una vez antes, en junio de 2023 en un caso de hackeo contra Mirror Group Newspapers. En ese momento, fue el primer miembro senior de la familia real en declarar en un tribunal desde 1891, cuando el hijo mayor de la Reina Victoria, el Príncipe Alberto Eduardo, testificó sobre irregularidades durante una partida de bacará en la que estaba presente.

Timothy Fancourt, el juez en el caso de 2023, así como en el actual, dictaminó que Harry fue víctima de un “hackeo generalizado y habitual” y le concedió 140,600 libras, o $171,600. Harry llegó a un acuerdo por el resto de sus reclamos de privacidad contra el Mirror Group por al menos £400,000, o $488,000.

Abogados involucrados en casos anteriores de hackeo dijeron que Harry estaba corriendo un riesgo al exponerse a varios días de contra interrogatorio. Está citando 30 artículos que abarcan un período desde 1996 hasta 2011, algunos de los cuales afirmaban que era un usuario habitual de drogas. Su abogado, David Sherborne, dijo que no era cierto.

Si Harry continúa rechazando cualquier oferta de acuerdo de News Group, bajo la ley inglesa corre el riesgo de pagar costos legales sustanciales si el tribunal no le otorga una cantidad correspondiente al final del juicio. Aunque aún es posible un acuerdo de último minuto, los abogados dicen que parece decidido a ventilar sus acusaciones en un tribunal abierto.

“Harry parece haberse reconciliado con que este es un precio que vale la pena pagar para llegar a lo que él cree que es la verdad”, dijo Daniel Taylor, abogado de medios en Londres que ha representado a otros antiguos demandantes en el caso. “Su imperativo principal es llevar el asunto a juicio para exponer lo que él cree que es su atroz maldad.”

Esto, a su vez, aumenta las apuestas para los antiguos asociados del Sr. Murdoch. Entre quienes podrían enfrentar una escrutinio no deseado está Will Lewis, un ex ejecutivo de News que ayudó a gestionar la respuesta de la empresa al escándalo de hackeo en 2010 y 2011, y actualmente es el editor del Washington Post.

Los abogados de Harry dicen que el Sr. Lewis formaba parte de un plan para ocultar evidencia de hackeo al eliminar archivos de un ordenador perteneciente a Rebekah Brooks, la directora ejecutiva de News U.K. Los archivos fueron transferidos a una unidad USB que luego se perdió o no se abrió porque estaba cifrado, según una denuncia presentada por los demandantes.