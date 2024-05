Juicio de Trump: Cohen dice que robó miles de la empresa.

Luego presentó una solicitud de reembolso a la Organización Trump por todo el monto de $50,000, $30,000 más de lo que realmente había pagado a la empresa de tecnología. Red Finch fue contratado para mejorar la clasificación del Sr. Trump en una encuesta en línea sobre los líderes empresariales más notables de la historia, explicó Cohen la semana pasada. La fiscal Susan Hoffinger luego le pidió a Cohen que explicara por qué pidió el monto completo. “¿Por qué tomaste esos extra 30?” Preguntó la Sra. Hoffinger el lunes. Cohen respondió que estaba enojado porque su bonificación había sido reducida ese año y que pedir un reembolso mayor era “casi como ayuda personal”. Cuando la Sra. Hoffinger le preguntó si entendía que lo que había hecho estaba mal, Cohen respondió que sí. Cohen también declaró que al solicitar un reembolso por el pago a Red Finch, también buscó que le reembolsaran su pago de $130,000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Un documento central en el caso muestra el plan de reembolso a Cohen tachado con la letra del director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg. Las notas de Weisselberg muestran cómo Cohen iba a ser reembolsado por el pago a Daniels, así como por sus gastos con Red Finch. A principios de 2017, Cohen comenzó a presentar facturas para el reembolso. El juicio se centra en las consecuencias del pago de dinero para guardar silencio a la Sra. Daniels, quien dijo haber tenido un encuentro sexual con el Sr. Trump. Los reembolsos totales por estos gastos y la forma presuntamente fraudulenta en que se registraron forman la base de los cargos en el caso. El Sr. Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por supuestamente registrar los reembolsos a Cohen como gastos legales. Se ha declarado inocente y niega haber tenido relaciones sexuales con la Sra. Daniels. Como el hombre que recibió el reembolso presuntamente fraudulento, los fiscales llamaron a Cohen para hablar sobre la presunta intención y conocimiento del plan de reembolso de su jefe. Pero el historial criminal de Cohen y su historia de mentiras, al Congreso en 2017 y, según su propia admisión, ante un juez durante sus posteriores procesos penales, proporcionó amplias razones para que los abogados de Trump atacaran su confiabilidad. “Sin el Sr. Cohen, no hay caso”, dijo el Sr. Blanche al juez Juan Merchan el lunes, durante una moción procesal para desechar el caso. “Y no solo mintió repetidamente en el pasado bajo juramento, sino que también mintió en este tribunal”. Durante el contrainterrogatorio, el Sr. Blanche buscó retratar a Cohen como motivado por la avaricia. Bajo interrogatorio, Cohen testificó que ganó más de $4 millones con sus libros y podcasts que se centran en gran medida en el Sr. Trump. “La cuestión para ti hoy es si una condena te beneficia financieramente”, preguntó el Sr. Blanche. “La respuesta es no”, respondió Cohen. “Es mejor si él no [es condenado], porque me da más de qué hablar en el futuro”. Los abogados de Trump también llamaron al abogado Robert Costello, quien trabajó con Cohen cuando estaba bajo investigación federal en 2018. El Sr. Costello describió el comportamiento de Cohen en ese momento como “maníaco”, pero su testimonio fue rápidamente eclipsado por su comportamiento en el estrado, lo que provocó la ira del juez Merchan. En un momento, el juez Merchan despejó la sala del tribunal, presumiblemente para reprender al Sr. Costello por sus comentarios desde el estrado. Los fiscales en la redirección tuvieron una última oportunidad para tapar los agujeros que el Sr. Blanche trabajó para desestimar su caso. La Sra. Hoffinger se opuso a las afirmaciones de la defensa de que Cohen participó en el caso por ganancia personal. ¿Cómo afectó el caso tu vida? le preguntó ella. “Mi vida entera ha sido trastornada como resultado directo”, le dijo Cohen. Poco después, la acusación oficialmente cerró su caso.