Jugador polifacético de Australia sufriendo de enfermedad renal crónica

Cameron Green es considerado uno de los mejores jugadores completos del cricket mundial

El jugador completo australiano Cameron Green ha revelado que tiene enfermedad renal crónica.

El joven de 24 años fue diagnosticado con la condición al nacer, y los médicos le dijeron a sus padres que existía la posibilidad de que no viviera más allá de los 12 años.

Green ha jugado en los tres formatos para Australia y estuvo en el equipo durante su reciente victoria en la Copa del Mundo.

“Sigo tratando de aprender tanto como puedo al respecto,” Green le dijo al Canal 7.

“Básicamente, mis riñones no funcionan tan bien como los de otras personas y no filtran la sangre muy bien.

“Así que tengo que mantener bajos mis niveles de sal y proteína, lo cual no es lo ideal como jugador de cricket, pero alrededor de los partidos puedo incrementar mi consumo de proteína debido a que paso mucho tiempo en el campo.

“Se trata simplemente de encontrar las mejores formas de cuidarme a mí mismo.”

Green dijo que actualmente su función renal está alrededor del 60%, lo que lo pone en la etapa dos, con la etapa cinco siendo la más severa.

“Siempre he hecho todo correctamente, comiendo y bebiendo de manera profesional, así que tuve que aclararlo, pero es un trabajo en progreso,” agregó.

“Siempre hay una posibilidad de que si no me cuido adecuadamente, esto pueda pasar de la etapa dos a la etapa cinco.”

“Los riñones no sanan, es una enfermedad regresiva, no pueden repararse a sí mismos. Así que si no los cuidas, puede empeorar, quizás no en un par de meses, pero ciertamente a lo largo de los años.”

La condición fue detectada en la ecografía de 19 semanas de la madre de Green y existían preocupaciones serias sobre su expectativa de vida.

“En ese momento era un territorio inexplorado, el pronóstico no era bueno,” dijo el padre de Green, Gary.

“Había problemas de expectativa de vida y no se esperaba que viviera más allá de los 12 años de edad.”

De todas maneras, la enfermedad no ha limitado a Green, quien ha jugado 24 partidos de prueba, 23 partidos internacionales de un día y 8 partidos internacionales T20 desde su debut en 2020.

“Con el perfil que tengo, sentí que era importante, y si puedo ayudar a una sola persona alzar conciencia al respecto, entonces vale la pena,” dijo Green.

“Nunca realmente me ha afectado físicamente, pero algunos de los síntomas incluyen muchos calambres.

“Jugaría fútbol y llegaría al tercer cuarto y me darían calambres en los dos gemelos, pero nunca realmente hice la conexión, solo pensé que quizás estaba corriendo demasiado o no estaba comiendo o bebiendo adecuadamente.”

“Puedes ver que físicamente estoy bien y normalmente no es el caso para las personas con esta enfermedad, así que me considero bastante afortunado.”