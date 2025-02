Jugador de rugby internacional ugandés condenado por violación

Un jugador de rugby ugandés que solicitó asilo en Gales fue condenado a cuatro años y medio de cárcel después de violar a una mujer en Cardiff. El Tribunal de la Corona de Cardiff escuchó cómo Philip Pariyo, de 32 años, se hizo amigo cercano de la mujer involucrada antes de atacarla en un piso en la ciudad en junio de 2021. Pariyo negó repetidamente haber violado a la mujer, pero fue encontrado culpable del delito en diciembre de 2024. Pariyo había representado a su país en Rugby Sevens en los Juegos de la Commonwealth de 2014 en Glasgow antes de desaparecer. En una carta dirigida a la jueza Celia Hughes, dijo que estaba “genuinamente arrepentido por aquellos que sufrieron a causa de mis acciones”. Una declaración de impacto escrita por la mujer fue leída en el tribunal, en la que describía el impacto físico y mental a largo plazo que el ataque había tenido en ella. “Nadie en el mundo debería pasar por lo que yo pasé, luchando y suplicando por mi vida. Me ha dejado impactos duraderos y ha sido como una herida abierta de la que nunca podré sanar. Me ha hecho sentir sucia, adormecida y manchada. Invadió mi cuerpo por la fuerza y me marcó desde dentro. Se convirtió en una parte no deseada de mi cuerpo de la que no puedo deshacerme. Nadie debería luchar como si su vida dependiera de algo tan simple como el consentimiento. Pariyo llegó por primera vez al Reino Unido en 2014, cuando formaba parte del equipo de Rugby Sevens de Uganda para los Juegos de la Commonwealth en Glasgow. Él y otro jugador desaparecieron después de los Juegos, y al año siguiente se descubrió que se había mudado a Cardiff. Allí había solicitado asilo y jugaba para el St Peter’s Rugby Club en Roath, antes de convertirse en trabajador de gestión de residuos para el Ayuntamiento de Cardiff. St Peter’s confirmó que no había jugado para ellos desde hace “por lo menos nueve años”. En su defensa, John Ryan dijo que Pariyo había solicitado asilo por ser acusado de ser homosexual y temía regresar a Uganda, donde es ilegal ser homosexual. El tribunal escuchó que conoció a la mujer por primera vez en 2019 en un funeral en Cardiff. Después de eso, la pareja se hizo amiga, y en 2021 Pariyo y la mujer se quedaron en la ciudad con otras dos personas, incluida la novia de Pariyo, que estaba embarazada en ese momento. La jueza Celia Hughes dijo que en la noche del ataque, Pariyo había “presionado” a la mujer para tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él ignoró la negativa y la violó. El tribunal escuchó cómo la pareja fue a una farmacia al día siguiente para comprar la píldora del día después, y Pariyo sugirió comprar condones, insinuando que quería tener relaciones sexuales con ella más tarde ese día. Al pronunciar la sentencia, la jueza Celia Hughes calificó el ataque como una “atrocidad y violación de una mujer a la que llamaste amiga”. Dijo que su declaración de no culpabilidad fue en contra de pruebas contundentes en su contra, y llevó a la mujer a tener que revivir la terrible experiencia en un tribunal abierto. “Alguien con tu fuerza física y que jugó a un nivel tan alto en tu deporte debería actuar como un modelo a seguir para otros. Pero en lugar de eso, maltrataste a esta mujer como quisiste. Te declaraste inocente aún cuando admitiste haber tenido relaciones sexuales en tus mensajes de texto. Ella nunca volverá a ser la mujer fuerte y segura que era antes de venir a Cardiff a verte, debido a tu codicia sexual. La jueza Celia Hughes también dijo que la sentencia “afectaría negativamente” su solicitud de asilo”.