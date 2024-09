Juez ordena a la campaña de Trump dejar de usar la canción ‘Hold On, I’m Coming’ antes de una demanda de la familia de Isaac Hayes.

Un juez federal ordenó el martes a la campaña del ex presidente Trump que deje de usar la canción “Hold On, I’m Coming” en eventos mientras la familia de Isaac Hayes persigue una demanda de derechos de autor.

El juez federal de distrito Thomas Thrash Jr. emitió una orden judicial preliminar contra Trump y su campaña, dictaminando que ya no pueden tocar la canción en mítines.

Sin embargo, el juez rechazó una solicitud de la sucesión de Hayes para ordenar a la campaña que elimine videos que incluyen la canción, según informó The Associated Press.

Hayes, quien murió en 2008 a la edad de 65 años, coescribió la legendaria canción, que fue interpretada por el dúo Sam & Dave. La canción se suele tocar frecuentemente en los mítines de Trump.

La sucesión de Hayes presentó una demanda por derechos de autor el mes pasado contra Trump y varios de sus aliados, alegando que estaban utilizando la canción sin autorización adecuada y solicitando que se pagaran daños y perjuicios.

Ambas partes señalaron que estaban contentas con el resultado de la audiencia de la orden judicial de emergencia.

Ronald Coleman, abogado de Trump, dijo en un comunicado por correo electrónico que Trump y su equipo ya habían acordado dejar de tocar la canción en los mítines, y dijo que estaba contento de que no tuvieran que eliminar los videos de campaña.

“El único alivio judicial ordenado fue con respecto al uso futuro, que ya había cesado voluntariamente”, escribió Coleman en un comunicado. “Los demandantes también querían que el tribunal ordenara la eliminación de todos los videos de campaña en los que se pudiera escuchar la canción, y eso fue denegado por no haber demostrado los demandantes daño irreparable por esos videos y a la luz de las importantes preocupaciones de libertad de expresión política que se verían implicadas por una orden de eliminación”.

“Estamos muy satisfechos con este resultado”, agregó.

James L. Walker, abogado de la sucesión de Hayes, calificó la decisión como “un paso monumental en nuestra lucha continua para proteger el legado y los derechos de los artistas”.

“Este caso nunca ha sido sobre política; se trata de garantizar que el trabajo de gigantes creativos como Isaac Hayes sea respetado y utilizado apropiadamente, honrando las décadas de esfuerzo y arte que se dedicaron a construir sus marcas”, agregó.

Isaac Hayes III celebró la orden en comentarios a los reporteros y en redes sociales.

“Hoy nuestra familia obtuvo una orden judicial contra @realdonaldtrump para que nunca más se reproduzca la música de @IsaacHayes3. Estamos [contentos] con la decisión del tribunal y pasamos a la próxima fase de esta demanda”, escribió.

Muchos otros artistas han solicitado a Trump que deje de usar su música en mítines, incluidos ABBA, Beyoncé, Celine Dion y los Foo Fighters.

