Juez federal bloquea acceso de Elon Musk a datos del Tesoro de EE. UU.

“

Desbloquea el boletín de noticias de la Casa Blanca de forma gratuita

Tu guía sobre lo que las elecciones estadounidenses de 2024 significan para Washington y el mundo

Un juez federal en Nueva York ha bloqueado temporalmente a Elon Musk y su equipo para acceder a los datos de pagos del Departamento del Tesoro de los EE. UU., advirtiendo que esto podría llevar a la divulgación de información sensible.

La orden emitida el sábado por la mañana es un nuevo golpe legal para el multimillonario tecnológico y sus aliados más cercanos en su intento de examinar los pagos federales en un intento por reducir los costos del gobierno de EE. UU.

La acción judicial se produjo en respuesta a un desafío legal de 19 fiscales generales demócratas estatales, quienes argumentaron que la unidad no oficial de “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Musk, que fue establecida por el presidente Donald Trump, no debería tener acceso a información personal relacionada con millones de estadounidenses.

En la orden del juez Paul Engelmayer del Distrito Sur de Nueva York, se señaló que la “nueva política” presentaba un riesgo de “divulgación de información sensible y confidencial” y un “riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a los hackeos”.

Ordenó que cualquier “nombrado político, empleado especial del gobierno y cualquier empleado gubernamental” ajeno al Departamento del Tesoro de EE. UU. debían restringirse en el acceso a los datos de la agencia y debían destruir cualquier información que hubieran obtenido desde la investidura de Trump el mes pasado.

Se espera que la orden permanezca en vigor al menos hasta una audiencia judicial programada para el 14 de febrero.

La orden del juez destaca cómo la amplia campaña de Trump y Musk para recortar selectivamente el gasto gubernamental está enfrentando sus mayores obstáculos en los tribunales, puesto que prueba los límites del poder ejecutivo, así como de las leyes de privacidad de América.

Earlier this week, a federal judge in the District of Columbia ruled that outsiders should not be granted access to the Treasury’s payments data, in response to a separate legal challenge brought by representatives of retirees and government employees.

Recommended

La Casa Blanca ha tratado de calmar los temores de que Musk, quien ha sido designado como “empleado especial del gobierno”, esté llevando a cabo una operación ilegal. Pero los demócratas cada vez más están haciendo sonar las alarmas sobre las actividades de “DOGE”.

“Las acciones de DOGE representan una invasión de dos frentes a la seguridad financiera y la privacidad de los estadounidenses”, escribió Ron Wyden, el principal demócrata del comité de finanzas del Senado, en una carta al comisionado interino de la Administración del Seguro Social, que gestiona las pensiones del gobierno para millones de estadounidenses.

El departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

“