Juez de Nueva York levanta parcialmente orden de silencio de Trump en caso de dinero de silencio

Un juez parcialmente levantó una orden de silencio sobre Donald Trump en su caso de dinero en silencio en Nueva York, donde fue encontrado culpable de falsificar registros comerciales el mes pasado. Trump ahora puede hacer comentarios públicos sobre testigos en el caso y hablar en general sobre los miembros del jurado en su juicio, justicia Juan Merchan escribió en una decisión el martes. El expresidente aún está prohibido de hablar públicamente sobre el personal del tribunal, fiscales y sus familias. Las identidades de los miembros del jurado también seguirán protegidas, dijo el juez Merchan. Trump ha hablado frecuentemente en contra de la orden de silencio, la cual afirma que es inconstitucional. En una declaración el martes, su portavoz llamó a la decisión de justicia Merchan “otra decisión ilegal de un juez altamente conflictivo”. Justicia Merchan impuso por primera vez una orden de silencio a Trump a finales de marzo, pero la amplió una semana después después de que Trump atacara a la hija del juez en las redes sociales. Trump finalmente fue multado miles y amenazado con tiempo de cárcel por violar la orden durante su juicio. Su equipo legal pidió que se levantara la orden de silencio tras un jurado de Nueva York encontrar a Trump culpable en mayo. No presentaron objeciones los fiscales al levantar la parte de la orden de silencio que impedía a Trump comentar sobre testigos. El ex presidente había hecho varias publicaciones en redes sociales atacando al testigo estrella de la acusación, su ex abogado Michael Cohen. Trump argumentó que simplemente estaba respondiendo a los ataques de Cohen, quien lo había llamado una serie de nombres en las redes sociales. En cuanto a los miembros del jurado, en su decisión, justicia Merchan dijo que sería “la fuerte preferencia de este tribunal” seguir prohibiendo a Trump hablar sobre el panel. “[H]ay pruebas suficientes para justificar una continuación de la preocupación por los miembros del jurado,” escribió. Pero, dijo, la consistencia en los tribunales requería permitir a Trump hacer comentarios sobre los miembros del jurado sin revelar sus identidades. Durante su juicio, Trump fue multado por comentarios que hizo criticando el panel de 12 miembros, afirmando que eran “95%” demócratas. El ex presidente y presunto candidato presidencial republicano todavía está prohibido de hablar sobre fiscales, personal del tribunal y sus familias, porque incluso con un veredicto dictado, sus trabajos todavía no han terminado, dijo justicia Merchan. “Hasta que se imponga la sentencia, todas las personas…deben continuar desempeñando sus deberes legales libres de amenazas, intimidación, acoso y daño”, escribió. Trump está programado para ser sentenciado el 11 de julio. Él es el primer expresidente en ser condenado penalmente.