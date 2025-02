Juez argentino encuentra suficientes pruebas para acusar a ex Presidente de cometer violencia de género.

Una jueza federal decidió el lunes que hay suficiente evidencia para presentar cargos formales contra el ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, por cometer violencia contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. Fernández está acusado de causar “lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja en dos ocasiones”, según una decisión emitida el lunes por el juez federal Julián Ercolini y vista por The Associated Press. Ercolini también congeló 10 millones de pesos parte de los activos de Fernández. Actualidad confiable y deleites diarios, directamente en tu bandeja de entrada. Mira por ti mismo: The Yodel es la fuente para noticias diarias, entretenimiento e historias reconfortantes. Fernández, un político peronista de izquierda que fue presidente de Argentina desde 2019 hasta 2023, ha negado los incidentes que Yáñez, de 43 años, informó en agosto de 2024. Tras la denuncia de la mujer, un fiscal acusó a Fernández el año pasado, iniciando una investigación formal. El juez Ercolini, siguiendo los plazos legales argentinos, determinó que existe suficiente evidencia para proceder con cargos formales en su contra. Fernández puede apelar esta decisión y el caso solo irá a juicio después de las decisiones de los tribunales superiores. Este proceso de apelación podría llevar años. Después de ser elegido presidente en 2019, “la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto de 2021), en forma de agarres de cuello, sacudidas, bofetadas abiertas y golpes que causaron lesiones en el cuerpo de la mencionada”, escribió Ercolini. La evidencia considerada por el juez incluye conversaciones de WhatsApp que Yáñez tuvo con el secretario privado del entonces presidente (conteniendo fotos de sus lesiones), el testimonio de Yáñez, certificados médicos y testimonios corroborativos de familiares y amigos. Según el juez, ocho años de “agresión psicológica y física” habrían dejado a Yáñez con “daños psicológicos, causando un deterioro permanente de su salud”. Si es declarado culpable, el ex presidente podría enfrentar un máximo de 18 años de prisión. Sigue la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america.