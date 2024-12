Juegos de mesa: El pasatiempo ‘friki’ que es una industria de mil millones de libras y un salvavidas para aquellos que buscan amistad | Noticias del Reino Unido

Sería fácil descartar los juegos de mesa como un pasatiempo “nerd” jugado por jóvenes en los sótanos de sus casas.

Para aquellos que nunca han disfrutado de la emoción de jugar un juego de guerra en miniatura, puede resultar sorprendente que en realidad sea una industria multimillonaria amada por personas de todos los ámbitos de la vida y que continúa creciendo en todo el país.

Los juegos de mesa abarcan varias cosas diferentes, incluyendo juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de dados, juegos de guerra en miniatura, juegos de rol y juegos basados en fichas.

En esta era dorada de los videojuegos y las películas de superhéroes, los expertos dicen que los juegos de mesa han sido “arrastrados” hacia la corriente principal y actualmente están experimentando un “renacimiento” en el Reino Unido.

Games Workshop se ha transformado en una empresa multimillonaria gracias a Warhammer y Warhammer 40,000.

La firma, fundada en 1975 por tres amigos, era originalmente un fabricante de tableros de madera para juegos que incluían backgammon, mancala, nueve hombres de morris y go.

Más tarde se convirtió en importador del juego de rol estadounidense Dungeons & Dragons, antes de pasar a publicar juegos de guerra y juegos de rol por derecho propio.

La empresa abrió su primera tienda en Hammersmith, oeste de Londres, en 1978 en una cadena que más tarde se extendió por todo el mundo.

La empresa con sede en Nottingham valía alrededor de £4.7bn a principios de diciembre.

Para ponerlo en perspectiva, al mismo tiempo, Boohoo tenía un valor de alrededor de £470m, ASOS £455m y Card Factory £315m.

Superman en persona, Henry Cavill, es uno de los clientes de alto perfil de Games Workshop.

El entusiasta de los juegos ha estado intentando llevar a la vida un universo de Warhammer en películas y televisión a través de Amazon MGM Studios, y en las últimas semanas se confirmó que una serie de televisión está avanzando.

La estrella de Hollywood celebró la noticia haciendo una “peregrinación” al primer lugar donde compró modelos de Warhammer hace más de 30 años en su isla natal de Jersey.

Los juegos de mesa disfrutan de un ‘renacimiento’ en el Reino Unido

El Dr. Niall Moody y la Dra. Hailey Austin, de la facultad de diseño, informática y negocios de la Universidad Abertay, informaron a Sky News que los juegos de mesa están experimentando un “resurgimiento” en el Reino Unido.

El Dr. Moody, profesor de audio y diseño de juegos, dijo que “en estos días, la cultura nerd es mainstream”.

Él cree que la atracción en taquilla de películas como El Señor de los Anillos y el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) han ayudado a “arrastrar cosas como los juegos de mesa”.

La Dra. Austin, profesora de medios visuales y cultura, dijo que hay una “gran cultura” en torno a jugar juegos en el Reino Unido en este momento.

Ella señaló: “Esta cultura ha sido enorme en Alemania y Suecia durante mucho tiempo, pero ahora está experimentando un renacimiento aquí”.

“Creo que es similar a los deportes. Algunas personas saben mucho sobre deportes, equipos y tendencias, y ven a otras personas practicando deportes. Y otros juegan ellos mismos.

“Es lo mismo con los juegos y juegos de mesa. Algunas personas solo les gusta mirar, y otros les gusta unirse de forma casual, o competitiva.

“Creo que algunas personas no saben lo popular que es porque estamos en una era de sobrecarga de información y no hay forma de saberlo todo, mientras que no hay excusa para no saber nada”.

La Dra. Austin, cuyo doctorado es en cómics, cree que los juegos de rol como Dungeons & Dragons, que celebró su 50 aniversario en 2024, están disfrutando de un resurgimiento en parte debido a la popularidad de programas de Netflix como Stranger Things, así como podcasts y sesiones en vivo bien producidas como Critical Role y Dimension 20.

La Dra. Austin, líder de programa del curso de diseño y producción de juegos BA (Hons) de la Universidad Abertay, señaló que el hobby a menudo se considera como consumido principalmente por hombres jóvenes, pero ese no es el caso.

Ella dijo: “Los juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de fiesta y juegos de rol son increíblemente populares entre todo tipo de personas y lo han sido durante mucho tiempo.

“De hecho, según la mayoría de las cuentas, las mujeres tienden a representar alrededor del 50% de los jugadores. Simplemente no se piensa en ellas como el mercado principal”.

También cree que los hábitos de alcohol de la Generación Z podrían estar desempeñando un papel positivo en la popularidad del hobby.

Una encuesta de YouGov publicada a principios de 2024 encontró que casi la mitad de los bebedores más jóvenes del Reino Unido estaban rechazando el alcohol a favor de alternativas con bajo o sin alcohol.

La Dra. Austin dijo: “Por lo que entiendo, a los jóvenes ya no les apetece salir a beber mucho. Prefieren quedarse en casa con amigos y jugar juegos.

“Es una forma agradable y tranquila de socializar, conocer a personas con ideas afines, y un espacio seguro para expresarse”.