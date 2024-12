Juegos de Google Play en iOS: ¿Es posible?

Cuando se cambia de un sistema a otro, es probable que te preguntes qué datos puedes importar de tu dispositivo anterior. Esto no es diferente para los usuarios de Android: muchos quieren saber si iOS es compatible con Google Play Games. O incluso, si has estado jugando juegos de iPhone desde siempre, aún podrías estar interesado en algunos títulos exclusivos de Android. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Es posible transferir el progreso de Google Play Games a iOS?

En pocas palabras: no. Google Play es una plataforma exclusiva de Android, por lo que no puedes acceder a sus datos en iOS. También es imposible transferir información de Google Play a la nube de Apple para el progreso del juego y los perfiles guardados.

Jugar juegos de Android en iOS: Alternativas

Sin embargo, eso no significa que no podrás jugar juegos de Android en iOS de ninguna manera. El punto es este: cada método tiene sus limitaciones. Es importante evaluar tus opciones.

1. Comprar/Descargar la versión de iOS

Los títulos más populares suelen tener versiones para Android e iOS. Algunos de ellos ofrecen formas de transferir tu progreso entre plataformas sin utilizar iCloud, Game Center o Google Play Games.

Esto no está garantizado, sin embargo. Incluso los juegos de los principales estudios pueden restringir la sincronización de partidas solo dentro de la misma plataforma.

2. Transmitir desde un dispositivo Android a tu iPhone

Si planeas mantener tu dispositivo Android, puedes evitar esta limitación transmitiendo el juego a iOS. Con este método, el juego sigue ejecutándose en el dispositivo Android, pero usas tu iPhone para controlarlo.

Necesitarás un host de acceso remoto para el dispositivo Android y un cliente para el iPhone. Hay muchas soluciones, como VNC (servidor Android, cliente iOS), AirDroid (servidor, cliente) y TeamViewer (servidor, cliente).

El acceso remoto, sin embargo, es conocido por tener baja calidad de imagen y alta latencia. Esto sucede incluso si mantienes ambos dispositivos en la misma red Wi-Fi de alta velocidad. Por lo tanto, ten en cuenta que no podrás jugar títulos que requieran movimientos rápidos, y los gráficos serán extremadamente poco atractivos.

3. Utilizar un servicio de juegos en la nube

Si quieres jugar un título disponible para Android y otras plataformas, pero no en iOS, existe la opción de los juegos en la nube. En este caso, no necesariamente estarás jugando la versión de Android. Pero bueno, al menos no estarás limitado a juegos de iOS, ¿verdad?

Excepto por GeForce NOW de Nvidia, que ofrece un nivel gratuito (limitado), todas las plataformas de juegos en la nube son de pago. Cada una tiene sus propias tarifas, títulos admitidos y pros y contras específicos. Aparte de GeForce NOW, te sugiero que revises Xbox Cloud Gaming, Boosteroid y Shadow PC.

Cambiar de plataforma siempre es un proceso delicado. Algunos datos pueden no transferirse entre dispositivos y otros pueden ser simplemente incompatibles. Por ejemplo, se sabe que los chats de WhatsApp son particularmente complicados. Con los consejos anteriores, sin embargo, al menos puedes tener una oportunidad justa en el aspecto de los juegos.