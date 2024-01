Juegos de Apple Arcade: Últimos lanzamientos para iPhone y más dispositivos Últimos lanzamientos de juegos de Apple Arcade para iPhone y más dispositivos

Apple Arcade se lanzó con cerca de 100 títulos y el servicio sigue viendo nuevos juegos que se agregan casi cada semana, con más de 200 juegos disponibles ahora. Siga nuestra guía sobre todos los juegos disponibles en Apple Arcade además de los últimos lanzamientos. 1/4/24: Tras un descanso de un mes en los lanzamientos, Apple Arcade tiene tres nuevos títulos para comenzar el 2024. Puede obtener más información y descargar todos los juegos más recientes yendo a la pestaña Arcade en la App Store, luego deslícese hasta el final y toque “Ver todos los juegos”. Además, los juegos más nuevos suelen estar listados en la parte superior. Si aún no se ha registrado, Apple Arcade está disponible de forma gratuita durante el primer mes, luego $7/mes para iPhone, iPad, iPod touch, Mac y Apple TV (y está incluido en los paquetes Apple One). Los controladores inalámbricos PS5 y Xbox también son compatibles con los dispositivos Apple y con algunos títulos. Juegos disponibles en Apple Arcade por fecha de lanzamiento. 1/4/24: Tamagotchi Adventure Kingdom Del a saga de amigos virtuales más querida de todos los tiempos llega una aventura nueva y maravillosa para todos los aventureros. ¡Bienvenido a Tamagotchi Adventure Kingdom! Únete a nuestro adorable héroe, Mametchi, mientras viaja lejos y ancho por todo el mundo para resolver problemas, hacer amigos y usar el poder de la felicidad para restaurar el reino. Construye y decora tu campamento en la naturaleza e invita a tus compañeros más leales de Tamagotchi a divertirse juntos. Cornsweeper Cornsweeper es una reinterpretación relajada y caprichosa de un clásico muy querido. Un subidón mental meditativo; explota palomitas de maíz deliciosas, evita las explosiones. Música relajante y palomitas. Blackjack de MobilityWare+ ¡Blackjack de MobilityWare+ ya está disponible en Apple Arcade! ¡Experimenta la emoción del 21, un juego de cartas popular para todos los jugadores! 12/5/23: Disney Dreamlight Valley Arcade Edition Juega Disney Dreamlight Valley Arcade Edition en Apple Arcade, que incluye acceso completo al juego base y al Pase de Expansión Disney Dreamlight Valley: A Rift In Time. Experimenta este juego de simulación de vida y aventura repleto de misiones, exploración y actividades atractivas con amigos de Disney y Pixar, tanto viejos como nuevos. Sonic Dream Team ¡Únete a Sonic y amigos mientras se sumergen en un mundo extraño de sueños! Desentraña una trama original y cautivadora mientras tomas el mando de seis personajes jugables dinámicos. Con sus habilidades únicas, ¡corre, sube y vuela hacia la victoria contra el infame Eggman! Prepárate para correr a través de mundos de sueños que incluyen correr por las paredes, cambios de gravedad, ¡y más! Tu misión: luchar para rescatar a tus amigos y luchar contra Eggman por el control de un artefacto antiguo que puede hacer realidad los sueños. Puzzle & Dragons Story ¡El juego de rompecabezas RPG definitivo! ¡Embárcate en una aventura épica de fantasía impulsada por un juego de rompecabezas de combinación de 3! ¡Recluta aliados, mejora tus equipos y conquista mazmorras! Descargado más de 90 millones de veces en todo el mundo, PUZZLE & DRAGONS es el juego de rol de rompecabezas por excelencia. Turmoil+ Turmoil+ ofrece a los jugadores una versión visualmente encantadora y ligeramente irónica del género de simulación inspirada por la fiebre del petróleo del siglo XIX en América del Norte. Obtén un sabor de la fiebre y la rivalidad de la época a medida que ganes tu camino para convertirte en un exitoso empresario del petróleo. A medida que ganes dinero excavando y vendiendo petróleo, la ciudad crecerá contigo. 11/24/23: Delicious – Miracle of Life+ es el último lanzamiento. ¡Experimenta un juego de historia de gestión del tiempo con Delicious – Miracle of Life+! Este juego favorito de la serie Delicious ahora está disponible en Arcade, ¡te ofrece emocionantes niveles de gestión del tiempo, una historia conmovedora e interesantes personajes en un solo juego. Únete a Emily en su viaje mientras comienza su video blog de cocina con deliciosas recetas familiares y recibe la conmovedora noticia de que está esperando un bebé con su esposo, Patrick. Mientras se preparan para la nueva incorporación a su familia y manejan sus vidas ocupadas, podrían usar una ayuda, ¡y ahí es donde entras tú! 11/17/23: Downwell+ ha llegado a Apple Arcade. Es un juego de acción retro “sobre una persona que se aventura en un pozo en busca de tesoros incontables, solo con sus Botas de Arma para protección”. Las Botas de Arma increíbles: las Botas de Arma de moda y letales permiten a los jugadores desatar un torrente de fuego sobre las criaturas desagradables que habitan en el pozo y ralentizar su descenso con cada disparo. Armas y objetos únicos: ¡Obtén diferentes armas, compra objetos peculiares y obtén mejoras poderosas que todas se acumulan y afectan la forma en que juegas! Una nueva aventura cada vez: Cada nivel en Downwell se genera de forma procedural, por lo que nunca dos viajes al pozo son iguales, ¡proporcionando una nueva aventura fresca cada vez! 11/6/23: Football Manager 2024 Touch ha llegado con “nuevas características y mejoras de jugabilidad”. La mejor simulación de gestión de fútbol del mundo vuelve a Apple Arcade para una nueva temporada con Football Manager 2024 Touch. Busca la gloria instantánea como el jefe de uno de los mejores clubes del mundo o importa tu carrera existente de Football Manager 2023 Touch para continuar tu progreso, la elección es tuya. Las nuevas características y mejoras de jugabilidad te permiten elevar el rendimiento de tu equipo esta temporada, dar forma a una cultura ganadora de títulos e inspirar a tus jugadores en los escenarios más grandes. 11/3/23: Knotwords+ de Zach Gage “es un rompecabezas lógico minimalista y elegante, con palabras”. Las reglas son simples: organizar las letras en cada sección para que cada palabra sea válida, horizontal y verticalmente. Cada rompecabezas puede parecer difícil al principio, pero como en todos mis crucigramas favoritos de periódico, se vuelve más fácil a medida que avanzas. Cada paso te guía naturalmente hacia la solución. Este es el tipo de juego que he intentado hacer toda mi carrera, estoy asombrado de que Jack y yo hayamos descubierto este diseño. Esperamos que te guste. 10/24/23: NBA2K24 Arcade Edition ha llegado a Apple Arcade como un importante nuevo lanzamiento: ¡Disfruta de nuevas formas de jugar en casa y en movimiento con la última entrega de la famosa franquicia NBA 2K, exclusivamente disponible en Apple Arcade! Métete en los zapatos de tu propia superestrella de la NBA con MyCAREER, juega partidos para ganar fanáticos y desbloquea patrocinios con marcas icónicas como Nike, Jordan o Adidas. Desbloquea Leyendas de la NBA para unirte a tu equipo de juego callejero y enfrenta el IA y gana VC que puedes usar para desbloquear nuevos zapatos, accesorios, atuendos y tatuajes por primera vez en Apple Arcade. Desafía a nuevas LEYENDAS en el modo Mejores y desbloquea una nueva alineación completa de Superestrellas y Leyendas de la NBA. ¡Construye el equipo de tus sueños más salvajes y enfrenta a otros equipos GOAT en el enfrentamiento definitivo con el mayor desafío de equipos de fantasía! ¿Crees que tienes lo que se necesita para tomar decisiones? Pon a prueba tus habilidades de entrenador en el modo Asociación con SimCast en Vivo. Supervisa la estrategia de tu equipo y lidera a tu franquicia de la NBA hacia la victoria. ¡Siéntate en la cancha con el modo Espectador, o juega partidos que coincidan con la temporada de la NBA con la NBA de hoy! ¡Y aquí está lo mejor: no se trata solo del juego; también se trata de tu estilo! ¡Ahora puedes personalizar tu MyCOURT interior, perfeccionar tus habilidades y luego invitar a tus amigos vía Game Center para presenciar tu grandeza! 10/20/23: Crossword Jam+ “es un juego de búsqueda de palabras como ningún otro. ¡Con desafíos diarios de palabras frescas que te hacen pensar mucho, no podrás parar! ¡Simplemente desliza y conecta las letras para encontrar las palabras y aumentar tu vocabulario!” 10/13/23: La popular franquicia de rompecabezas basados en la física Cut the Rope ha regresado con su tercer lanzamiento exclusivamente en Apple Arcade. Esto es lo que puedes esperar con Cut the Rope 3: Este nuevo capítulo de la franquicia global Cut the Rope te lleva a un mundo vibrante e inmersivo. La clave para viajar está en las estrellas, pero ¿cómo recogerlas? El inquieto Nibble Nom está listo para ayudar, si se te ocurre una manera de guiarlo a través de las estrellas. ¡Resuélvelo! ¡Comienza este emocionante viaje hoy! 10/6/23: ¡Jeopardy! World Tour+ ha llegado a Apple Arcade esta semana. Lleva el programa de concurso de preguntas y respuestas favorito de América directamente a tus manos, ofreciendo una auténtica experiencia de trivia de Jeopardy! como ninguna otra antes. ¡Juega al juego oficial de móvil Jeopardy! World Tour+, que ahora está disponible en Apple Arcade! ¡Prepárate para entrenar tu cerebro, mejorar tu coeficiente intelectual y convertirte en la estrella máxima del concurso de preguntas! 9/29/23: Cypher 007 llega como un juego de acción y aventuras desde arriba ambientado en el mundo de James Bond mientras intenta escapar de una prisión mental: Cypher 007 – Experimenta el mundo del Agente 007 como nunca antes. Un juego de aventuras de acción desde arriba inspirado en …