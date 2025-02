JPMorgan desaira a reguladores por revelación de préstamos de capital privado.

“

JPMorgan Chase ha dado un golpe a los esfuerzos de reguladores para comprender la profundidad de los lazos entre bancos, firmas de capital riesgo y el sector de crédito privado en rápido crecimiento, al negarse a revelar su préstamo en un área de creciente preocupación sistémica.

Los reguladores bancarios de EE. UU. impusieron una fecha límite del 4 de febrero para que los prestamistas revelen su exposición a final de año a diferentes tipos de “instituciones financieras no bancarias” de la mejor manera posible. Los bancos tienen hasta después del final del segundo trimestre para cumplir completamente.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo proporcionaron desgloses de sus préstamos, ofreciendo una ventana a la extensión de los lazos de los bancos convencionales con una parte creciente pero aún opaca del sistema financiero.

Pero el mayor banco de EE. UU. etiquetó sus $133 mil millones de préstamos a no bancos como “otros” en su informe trimestral presentado ante la Corporación de Seguros de Depósitos Federal en lugar de desglosarlo por tipo de prestatario. Esa suma es más que los préstamos totales de todos menos unos pocos de los mayores bancos del país.

Una persona familiarizada con la decisión de JPMorgan dijo que el banco creía que había un “riesgo operativo” al informar sus categorías de préstamos de una manera a la FDIC y de otra al Federal Reserve, que se ha ceñido a los requisitos de informes anteriores y pautas para divulgar los préstamos a no bancos. La FDIC se negó a hacer comentarios.

Los reguladores han buscado más información sobre la exposición de los bancos a instituciones financieras no bancarias a medida que el sector ha crecido y ha aumentado el potencial de riesgos sistémicos más amplios.

Los préstamos a prestamistas no bancarios totalizaron casi $1.2 billones al final de 2024, colocándolos al mismo nivel que los préstamos hipotecarios a promotores inmobiliarios comerciales y los préstamos con tarjeta de crédito al consumidor, según un análisis de los datos de la FDIC por el agregador BankRegData.

“Los no bancos se han convertido en algunos de los prestatarios más importantes y potencialmente arriesgados de los grandes bancos estadounidenses”, dijo Viral Acharya de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. “En este momento, el único que tiene una idea de cuánto riesgoso es esto, es la Fed, y solo de los bancos que realiza pruebas de estrés”.

Los préstamos de los bancos a “firmas financieras no depositarias” se han disparado desde poco más de $50 mil millones en 2010, según datos de la Fed de EE. UU. El banco central este mes dijo que introduciría un análisis de instituciones financieras no bancarias y los riesgos que podrían plantear a los mayores bancos del país como parte de las pruebas de estrés de este año.

Los prestamistas directos y los fondos de crédito privado a menudo prestan a empresas que a su vez están más apalancadas y pueden tener problemas para pedir prestado a los bancos tradicionales. Pedir dinero prestado para hacer estos préstamos puede aumentar los rendimientos de sus inversores, pero también incrementa el riesgo para el sistema financiero.

Incluso excluyendo a JPMorgan de los datos de la FDIC, las nuevas revelaciones muestran cómo los fondos de crédito privado y los fondos de capital privado se han convertido en grandes prestatarios de los bancos tradicionales. Los bancos de EE. UU. informaron $214 mil millones en préstamos pendientes a fondos de crédito y otros prestamistas comerciales directos y otros $200 mil millones a fondos de capital privado, muestran los datos.

Los préstamos a empresas dentro de la órbita de capital privado serán aún mayores, ya que las cifras no incluyen los préstamos a empresas de cartera.

Wells Fargo solo informó $91 mil millones en préstamos a firmas de crédito privado y fondos de capital privado al final de 2024 en sus presentaciones ante la FDIC. Eso fue más que cualquier otro banco, y más del 10 por ciento de sus $887 mil millones en préstamos totales al final del año pasado.

“Seguimos pensando que este es un riesgo limitado para los bancos en términos de estabilidad financiera”, dijo Julie Solar, analista de Fitch Ratings. “Pero a medida que el crédito privado continúa creciendo y evolucionando, surge la pregunta de cómo gestionan los bancos ese riesgo.”

