Jóvenes kenianos recurren al kung fu para mejorar en tiempos difíciles.

NAIROBI, Kenia (AP) — Creciendo en las llanuras semiáridas del este de Kenia, Evans Munzaa había planeado su futuro. Había imaginado un trabajo en tecnología de la información, una esposa y dos hijos para los 30 años.

Pero este padre de 31 años no ha tenido un trabajo formal desde que terminó la universidad hace 10 años, y no vive con su hija y su madre, citando “ingresos escasos que no pueden sostener a una familia.”

Ahora Munzaa ha tomado interés en el arte marcial chino de kung fu para ocupar su tiempo y busca convertirse en un entrenador a tiempo completo. Espera que el gobierno keniano, que permite a los grupos de kung fu entrenar en sus instalaciones, conceda financiamiento a un deporte que está ganando popularidad entre los jóvenes.

“Me he visto obligado a encontrar formas de sobrevivir y ganar un salario diario en el sector informal como actor, agricultor y realizando trabajos menores a pesar de que mi madre viuda sacrificó mucho para pagar mi educación,” le dijo a The Associated Press mientras asistía a un entrenamiento gratuito en un salón comunitario en el vecindario de Waithaka en Nairobi.