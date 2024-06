Joven de 25 años paga $1,472 al mes para vivir en un vecindario sin automóvil.

En el comienzo de 2024, Jada Stratman, de 25 años, estaba buscando un espacio de venta al por menor para su negocio de velas, Brite Candle Co. Fue entonces cuando descubrió Culdesac.

“[Es] el primer vecindario sin coches construido desde cero en los Estados Unidos”, Ryan Johnson, CEO de Culdesac, le dice a CNBC Make It.

Los coches no están permitidos en las calles de Culdesac, y los residentes no pueden estacionar sus propios vehículos en el lugar. A los residentes se les ofrecen descuentos en servicios de transporte como Waymo, un coche autónomo.

“Nuestras comunidades priorizan el ciclismo, caminar y el transporte público sobre los coches y el estacionamiento”, indica la página web.

La comunidad, ubicada en Tempe, Arizona, cuenta con 180 residentes con planes de crecer a más de 1,000. Los apartamentos van desde estudios hasta unidades de tres habitaciones, y los precios comienzan alrededor de $1,400 al mes.

“Desde que me mudé a esta comunidad peatonal, siento que definitivamente he salido de mi zona de confort”, dice Stratman a CNBC Make It. “No están en contra de los coches; simplemente están en contra de la dependencia de los mismos”.

Culdesac es “el primer vecindario sin coches construido desde cero en los Estados Unidos”, Ryan Johnson, CEO de Culdesac le dice a CNBC Make It.

Mickey Todiwala. Foto de CNBC Make It

Stratman se mudó a uno de los espacios de vivienda-trabajo de Culdesac en febrero. La tienda de Brite Candle Co. se encuentra al frente y el dormitorio de Stratman y otros espacios de vida están en la parte trasera. La unidad cuenta con un vestidor y una lavadora y secadora.

“Puedo tener una tienda al frente que enfrenta al público y también ganar dinero desde mi apartamento”, dice.

“Al principio, fue un poco incómodo tener tanta gente en mi espacio habitacional, pero con el tiempo, me acostumbré bastante. En realidad, estoy muy emocionada de que la gente venga a hacer velas”.

Stratman paga $1,472 en alquiler mensual y $140 adicionales por servicios públicos e Internet. Los costos iniciales de Stratman incluyeron un depósito de seguridad de $1,000.

Stratman utiliza la habitación frontal de su apartamento en Culdesac como espacio de venta al por menor para su negocio de velas.

Mickey Todiwala. Foto de CNBC Make It

Culdesac ofrece a Stratman y a otros residentes acceso a una piscina, un gimnasio completamente equipado, coches de alquiler y trenes ligeros. A cada residente también se le da una bicicleta eléctrica gratis. La comunidad cuenta con varias tiendas y un supermercado en las instalaciones.

Aunque sea sin coches, Culdesac aún tiene espacios de estacionamiento para visitantes y los residentes que los necesiten

Stratman tiene un coche y lo mantiene fuera de la propiedad, como se requiere, pero dice que “en realidad he llegado a depender menos de mi vehículo, aunque lo uso con fines comerciales”.

La unidad de Stratman cuenta con un vestidor y una lavadora y secadora.

Mickey Todiwala. Foto de CNBC Make It

Stratman no se ve a sí misma dejando el vecindario pronto. “Siempre he sido introvertida y reservada”, dice. “Así que venir aquí y conocer a toda la gente amable que he conocido y las conexiones que he hecho es por qué elegí Culdesac”.

“Tener un espacio de vivienda-trabajo en realidad me ha ahorrado mucho dinero”, dice.

Desde su mudanza, Stratman ha visto crecer su negocio y eventualmente quiere mudarse a un espacio de venta al por menor más grande allí.

“Tener [mi trabajo y hogar] integrados en uno ha sido muy útil, especialmente para un pequeño propietario de negocio que no está ganando miles de dólares”.

El espacio de vivienda-trabajo de Stratman también tiene un patio que ella usa para relajarse y almacenar la bicicleta eléctrica que recibió al mudarse.

Mickey Todiwala. Foto de CNBC Make It

¿Quieres ser un comunicador exitoso y seguro? Realiza el nuevo curso en línea de CNBC ¡Conviértete en un Comunicador Efectivo: Domina el Arte de Hablar en Público! Te enseñaremos a hablar con claridad y confianza, calmaremos tus nervios, qué decir y qué no decir, y técnicas de lenguaje corporal para causar una gran primera impresión. ¡Inscríbete hoy y utiliza el código EARLYBIRD para obtener un descuento introductorio del 30% hasta el 10 de julio de 2024!

Además, inscríbete en el boletín de CNBC Make It para recibir consejos y trucos para tener éxito en el trabajo, con el dinero y en la vida.