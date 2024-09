Joven con Síndrome de Down de Altrincham enfrenta el desafío de correr 10K

Joseph Adams, de 21 años, corrió 10k (6.2 millas) dos veces al día a través de Lieja en Bélgica, Luxemburgo, Heidelberg en Alemania y Niza en Francia.

Él también hizo el reto en Bregenz en Austria, Zurich en Suiza, Como en Italia y Mónaco, antes de terminarlo en su ciudad natal.

Joseph, que no caminó hasta los tres años, nunca había corrido más de 2k (1.24 millas) antes de comenzar la hazaña el 27 de agosto en Ámsterdam.

Joseph Adams corre en el Altrincham 10K (Imagen: Cameron Fillery / SWNS)

Pero después de terminar el increíble reto el 1 de septiembre, dijo que estaba “feliz” y que la “música de los 80” lo ayudó a través de ello.

Joseph dijo: “Estaba muy feliz de terminar y ver a todos mis amigos en la multitud.

“Realmente luché con el calor pero con la ayuda de pan de malta adicional y música de los 80, pude lograrlo.

“Mis canciones favoritas eran The Final Countdown, Livin ‘on a Prayer y Don’t Stop Believing.”

Joseph decidió hacer el reto porque su club de fútbol Altrincham FC quería recaudar £100,000 para que pudieran tener un programa de deportes para discapacitados.

Luego decidió correr 100km en seis días, porque sería un “reto más grande”.

Joseph Adams celebrando la finalización del Altrincham 10K (Imagen: Cameron Fillery / SWNS)

Papá Phil, 57, dijo: “Joseph es un gran nadador, en realidad ganó una medalla de oro en los campeonatos mundiales de Síndrome de Down.

“Pero en lugar de hacer un reto de natación que hubiera sido ‘fácil’, pensamos en algo más grande.

El reto de Joseph se llama ‘Sin Límites’ porque está enseñando a las personas que cuando ignoras las etiquetas de las personas, les “permites explorar su máximo potencial”.

Joseph Adams celebró con amigos después de correr el Altrincham 10K (Imagen: Cameron Fillery / SWNS)

Phil dijo: “Joseph nos ha enseñado que si ignoras las etiquetas que se les ponen a las personas y las preconcepciones sobre lo que pueden lograr, les permites explorar su máximo potencial.

“No sabíamos que Joseph podía completar este reto ya que nunca había corrido más de 2k antes.

“Pero al no asumir que no podía, pudimos aceptarlo y esperamos inspirar a otras personas, tengan necesidades especiales o no, a explorar sus propias capacidades.

“El mensaje de Sin Límites parece haber resonado mucho”.

Joseph Adams en Altrincham FC (Imagen: Altrincham Football Club / SWNS)

Joseph ahora ha recaudado más de £350,000 para que Altrincham FC pueda financiar un programa de deportes para discapacitados.

Debbie Hewitt, de la Asociación de Fútbol, dijo: “Fue un privilegio compartir las celebraciones del Altrincham FC el domingo.

“Joseph es una inspiración para la comunidad local, para todos nosotros en el fútbol inglés y ahora para nuestros colegas internacionales.

“Su legado de proporcionar acceso al fútbol para todos, cualquiera que sea su capacidad, marcará una diferencia positiva profunda en muchas vidas.

“Gracias, Joseph, de parte de todos nosotros en el fútbol”.

Puedes donar a la página de Go Fund Me de Joseph aquí: https://www.gofundme.com/f/josephs-challenge-no-limits