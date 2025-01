Josh Jones obligado a renunciar a Dancing On Ice de ITV debido a una lesión

El 32 años estaba programado para actuar en el tercer episodio del programa de patinaje de realidad de ITV el domingo, pero abandonará la competencia temprano junto a su pareja de patinaje Tippy Packard.

Un mensaje en la página oficial de Instagram de Dancing On Ice dijo el domingo: “Josh Jones sufrió una lesión durante los ensayos y tuvo que retirarse de Dancing on Ice.

“La asociación de Josh y Tippy será muy extrañada. Estaremos ayudando a apoyar a Josh y le deseamos una pronta recuperación.”

Comediante obligado a renunciar a Dancing On Ice debido a lesión



El comediante ha aparecido en programas como Jonathan Ross’ Comedy Club y 8 Out Of 10 Cats y ha presentado la competencia de BBC Three Fast Food Face-Off.

La cuenta de redes sociales de Dancing On Ice dijo que la “asociación de Jones y Packard será muy extrañada” y le deseó una “recuperación rápida”.

Jones de Mánchester presenta el podcast de chismes históricos Dead Drama y es co-presentador del podcast de comedia Chatting With Cherubs con Morgan Rees.

También ha aparecido en Married At First Sight: Unveiled en Channel 4; Alan Davies: As Yet Untitled en Dave; el programa de spin-off de The Apprentice de BBC Two The Apprentice: You’re Fired; y Undeniable de Comedy Central.

Jones ha sido nominado a Mejor Novato en los Premios de Comedia de Edimburgo y ha sido finalista del Premio de Comedia Nuevo de la BBC.

Su primera actuación en Dancing On Ice fue una presentación dramática y tonta al éxito de Scissor Sisters “I Don’t Feel Like Dancing”, que lo dejó en el fondo la semana pasada.

Sin embargo, venció a la estrella de telenovelas Chelsee Healey, quien fue la primera celebridad eliminada de la serie 2025.