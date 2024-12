Josh Gottheimer intercambia opciones de Microsoft, compra y vende diversas acciones por Investing.com.

“

En un reciente informe comercial del Congreso, el representante Josh Gottheimer del quinto distrito congresional de Nueva Jersey ha estado activo en la negociación de múltiples acciones y opciones. Las transacciones se realizaron a través de su cuenta Morgan Stanley (NYSE:) – Select UMA Account #1 y Morgan Stanley – Portfolio Management Active Assets Account. Estas transacciones incluyen varias empresas de alto perfil, con métricas financieras detalladas disponibles a través de los informes de investigación exhaustivos de InvestingPro que cubren más de 1,400 acciones estadounidenses.

Gottheimer realizó transacciones significativas en opciones de Microsoft Corporation (NASDAQ:). Vendió opciones de compra de Microsoft con precios de ejercicio de $240 y $230, con vencimiento el 19 de septiembre de 2025. Cada transacción tuvo un valor entre $1,000,001 y $5,000,000. Además, Gottheimer compró opciones de compra de Microsoft con precios de ejercicio de $240, $235 y $230, cada una con vencimiento el 20 de junio de 2025, con un valor entre $1,000,001 y $5,000,000.

Estas transacciones se realizaron a través de su cuenta Morgan Stanley – Portfolio Management Active Assets Account. Actualmente cotizando a $443.57, Microsoft muestra una sólida salud financiera con una calificación de “GRANDE” en InvestingPro, manteniendo 19 años consecutivos de crecimiento de dividendos y generando un sólido crecimiento de ingresos del 16.4% en los últimos doce meses.

Además, Gottheimer realizó varias compras y ventas de diversas acciones a través de su cuenta Morgan Stanley – Select UMA Account #1. Cada una de estas transacciones tuvo un valor entre $1,001 y $15,000.

Compró acciones de Applovin Corporation – Clase A (NASDAQ:APP), D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI), Dominion Energy, Inc. (NYSE:), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), MercadoLibre, Inc. (NASDAQ:), Natera, Inc. (NASDAQ:), Salesforce, Inc. (NYSE:), Shopify Inc. (NYSE:), y Tesla, Inc. (NASDAQ:).

Gottheimer también vendió acciones de ConocoPhillips (NYSE:), Eaton (NYSE:) Corporation, PLC (NYSE:ETN), Eli Lilly and Company (NYSE:), Fox Factory Holding Corp. (NASDAQ:), HealthEquity, Inc. (NASDAQ:HQY), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Netflix, Inc. (NASDAQ:), NVIDIA Corporation (NASDAQ:), Regeneron (NASDAQ:) Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN), y Vertiv Holdings, LLC (NYSE:).

Los inversionistas pueden encontrar estas transacciones notables, ya que brindan información sobre las actividades financieras de un miembro prominente del Congreso. Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece métricas financieras completas, herramientas de valoración y más de 15 ProTips adicionales para Microsoft y otras empresas negociadas, ayudando a los inversionistas a tomar decisiones más informadas basadas en datos de grado profesional.

