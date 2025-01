Jos Leijdekkers: Buscado contrabandista de drogas holandés ‘está en Sierra Leona’

Un portavoz del Servicio de Prosecución Pública Holandés (OM) dijo que Leijdekkers ha estado viviendo en Sierra Leona durante aproximadamente seis meses. Dijeron que es conocido por el apodo Bolle Jos y que hasta hace poco se sospechaba que vivía en Turquía. Las autoridades de Sierra Leona no han comentado sobre las afirmaciones. La agencia de noticias Reuters informó que Leijdekkers fue visto en Sierra Leona en enero cuando la esposa del presidente de Sierra Leona publicó un video en las redes sociales de un servicio religioso al que asistían ella y su esposo. Según Reuters, Leijdekkers se puede ver en el video. La BBC no ha podido verificar las imágenes. La policía holandesa ha descrito a Leijdekkers como “uno de los actores clave en el tráfico internacional de cocaína”. Se ofrece una recompensa de $210,000 (£168,000) por información que conduzca a su arresto. Reportadamente, esta es la cantidad más alta jamás ofrecida por un fugitivo holandés. Leijdekkers está en la lista de los fugitivos más buscados por Europol, la agencia de aplicación de la ley de la UE. África Occidental es un importante punto de tránsito para el tráfico de cocaína desde América Latina. El 17 de enero, Sierra Leona llamó a su embajador en la vecina Guinea después de que se encontraran siete maletas con presunta cocaína en un vehículo de la embajada. Las autoridades guineanas incautaron un vehículo perteneciente a la embajada de Sierra Leona y detuvieron a sus ocupantes bajo sospecha de poseer “sustancias sospechosas de ser cocaína”, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Sierra Leona, Alhaji Musa Timothy Kabba. “Ante este grave incidente, el gobierno ha retirado urgentemente al embajador de Sierra Leona en Guinea, el Embajador Sr. Alimamy Bangura, a Freetown para proporcionar un informe completo del incidente”, agregó. El enviado retirado no estaba en el coche y no está bajo arresto, según el ministro. “No se ha demostrado que el embajador esté involucrado en este tráfico”, agregó.