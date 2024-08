JONES SODA CO. ACTUALIZA SOBRE COLOCACIÓN PRIVADA Por Investing.com

“

Jones Soda Co. (“Jones Soda” o la “Compañía”) (CSE: JSDA, OTCQB: JSDA) desea proporcionar una actualización sobre la financiación de capital privado de unidades que consisten en (i) una (1) acción común en el capital de la Compañía y (ii) medio (1/2) de un warrant de compra de acciones desmontable por un total bruto de hasta US$5,000,000 anunciado inicialmente en el comunicado de prensa de la Compañía fechado el 1 de agosto de 2024 (la “Oferta”). Actualmente, la Compañía ha completado dos tramos de la Oferta por un total de US$3,653,960. La Compañía tiene la intención de completar un tercer y último tramo de la Oferta a más tardar el 21 de agosto de 2024.

Ninguno de los títulos ofrecidos y vendidos en la Oferta estaba registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según enmendada, (la “Ley de Valores de EE.UU.”) en el momento de la Oferta, sin embargo, dichos títulos incluyen derechos de registro. Ninguno de los títulos emitidos en la Oferta o cualquier título subyacente puede ser ofrecido o vendido en los Estados Unidos sin un registro bajo la Ley de Valores de EE.UU. y todas las leyes de valores estatales aplicables o una exención aplicable de dichos requisitos de registro.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de cualquier valor en los Estados Unidos, y no constituirá una oferta, solicitud o venta de ningún valor en ningún estado o jurisdicción en la cual tal oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Regla 135c bajo la Ley de Valores de EE.UU.

Jones Soda Co. ® (CSE: JSDA, OTCQB: JSDA) es un destacado desarrollador de refrescos y bebidas infusionadas con cannabis conocido por su sabor premium, sabores únicos y personalidad de marca poco convencional.

