Johnson sobre amenazas contra los nominados de Trump: ‘Esto es peligroso y desequilibrado’

El portavoz de la Cámara de Representantes Mike Johnson (R-La.) se pronunció sobre las amenazas que enfrentaron los nominados y designados del presidente electo Trump esta semana, calificándolas de “peligrosas y desquiciadas” y pidiendo al presidente Biden y a otros líderes del Partido Demócrata que condenen los incidentes.

“Este año, no hubo una, sino DOS intentos de asesinato contra el presidente Trump”, dijo Johnson en una publicación del miércoles en la plataforma social X, refiriéndose a un tiroteo durante un mitin en Pensilvania durante el verano cuando la oreja de Trump fue rozada por una bala y otro incidente en su club de golf de Florida donde los agentes frustraron un aparente intento contra su vida antes de que se dispararan los tiros.

“Ahora algunos de sus nominados al gabinete y sus familias están enfrentando amenazas de bomba”, continuó. “Esto es peligroso y desquiciado. No es lo que somos en América”,

El portavoz agregó: “Joe Biden y todos los líderes demócratas tienen la obligación de hablar y condenar esto ahora.”

Los comentarios de Johnson llegan justo cuando al menos cuatro funcionarios informaron amenazas de bomba en sus hogares el día antes del Día de Acción de Gracias. La futura secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, confirmó en un comunicado el miércoles que varios de los nominados del presidente electo enfrentaron “swatting” y otras amenazas.

“En respuesta, la policía y otras autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de los que fueron blanco”, dijo Leavitt.

Un portavoz de la representante Elise Stefanik (R-N.Y.), quien fue seleccionada por Trump para servir como embajadora de la ONU, dijo que la casa de la legisladora fue blanco de una amenaza de bomba.

La Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa compartió que se hizo una amenaza similar con respecto al ex representante Matt Gaetz (R-Fla.) – quien ha retirado su nombre de consideración como fiscal general – el miércoles por la mañana en Florida. La oficina del alguacil dijo que Gaetz no vive allí, pero un familiar sí. No se encontró ningún dispositivo, y el área fue despejada por las autoridades.

El ex representante Lee Zeldin (R-N.Y.) dijo que la casa de su familia fue blanco de una amenaza de bomba que tenía un mensaje con tema “pro-palestino”. Zeldin, un ex legislador judío que Trump eligió para encabezar la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dijo que él y su familia no estaban en la residencia cuando ocurrió la amenaza.

Brooke Rollins, la elección del presidente para secretaria de Agricultura, también fue un blanco. Rollins informó en línea que recibió una amenaza contra su familia y su casa en Texas. Agregó que la policía de Fort Worth despejó el área, y se le informó que podía regresar a su residencia.

A finales del año pasado, varios legisladores dijeron que sus hogares fueron blanco de incidentes de swatting en Navidad.

