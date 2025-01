Johnson no logra recuperar la presidencia en la primera votación.

Mike Johnson se quedó corto en su intento de permanecer como presidente en la primera votación, pero sus aliados son optimistas de que puedan cambiar el voto de algunos de los tres miembros del GOP en su contra en votaciones posteriores.

“Estoy seguro de que cuando te vayas a dormir esta noche, sabremos quién será el próximo presidente, y estoy seguro de que ese presidente será Mike Johnson”, dijo el representante Mike Flood (R-Neb.).

“Hay un esfuerzo activo para concluir esto hoy”, agregó.

Los representantes Ralph Norman (R-S.C.), Thomas Massie (R-Ky.) y Keith Self (R-Texas) votaron en contra de Johnson en la votación alfabética. Johnson solo puede permitirse tener un voto republicano para otra persona y aún así recuperar la presidencia, lo que significa que necesita cambiar al menos dos de esos miembros en votaciones posteriores y no perder ningún otro apoyo. Massie ha sido adamantemente claro durante semanas que no respaldará al republicano de Luisiana.

Más o menos una docena de otros republicanos que estaban indecisos antes de la votación optaron por apoyar a Johnson. Seis de ellos estuvieron en silencio durante la votación inicial pero después votaron por Johnson: los representantes Andy Biggs (Ariz.), Michael Cloud (Texas), Andy Harris (Md.), Andrew Clyde (Ga.), Chip Roy (Texas) y Paul Gosar (Ariz.).

Flood sugirió que los nueve republicanos que se oponen o no apoyaban inicialmente a Johnson querían enviar un “mensaje” a Johnson. Bajo las nuevas reglas propuestas para este Congreso, se necesitarían nueve miembros para forzar una votación para destituir a un presidente.

“Creo que es interesante que exactamente nueve miembros, de una manera u otra, presentaran una objeción hoy”, dijo Flood.

El representante Dusty Johnson (R-S.D.) y otros aliados de Johnson están tratando de negociar con los disidentes del GOP. Un legislador republicano, que pidió no ser identificado para hablar sobre conversaciones privadas, dijo que las discusiones en curso se centran en posibles compromisos verbales sobre planes de recortes de gastos y otros “cambios de proceso”.

La representante Stephanie Bice (R-Okla.) dijo que los miembros del Freedom Caucus están planteando “preocupaciones de proceso” derivadas de la contienda de financiación del mes pasado, pero más allá de eso, el grupo en su conjunto no les ha presentado otro problema “duro y rápido”.

Johnson ha emprendido una campaña de presión agresiva para intentar ganar el apoyo de varios conservadores que estaban públicamente indecisos antes de la votación. El presidente electo Donald Trump ha respaldado a Johnson repetidamente, incluso más recientemente el viernes por la mañana. También indicó a los miembros que estaría descontento si una lucha por la presidencia retrasara su agenda.

La votación continuará hasta que se elija un presidente, pero la cámara está prácticamente paralizada hasta entonces. Si los miembros no concluyen las votaciones para el lunes, podría complicar los esfuerzos para certificar oficialmente la victoria presidencial de Trump.

Los demócratas se mantuvieron unidos para negarle una oportunidad a Johnson, con todos ellos votando por el Líder de la Minoría Hakeem Jeffries.

Meredith Lee Hill contribuyó a este informe.

Link de la fuente