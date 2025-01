Johnson elegido presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. en una votación reñida

Johnson, un republicano de Luisiana, fue respaldado por casi todos los republicanos en su búsqueda de reelección. Sin embargo, ese éxito no estuvo exento de cierta controversia. La votación para el presidente de la Cámara requiere que un candidato reciba el apoyo de la mayoría de la Cámara, es decir, 218 votos. Pero debido a la escasa mayoría republicana en la Cámara, Johnson solo podía enfrentar oposición de otros dos republicanos. Johnson ya había recibido un “no” rotundo del congresista Thomas Massie de Kentucky. Varios otros republicanos se habían colocado en la columna de “indecisos” antes de la votación. Durante las votaciones iniciales, tres de esos republicanos indecisos votaron por otros candidatos en lugar de Johnson, impidiéndole alcanzar los 218 votos que necesitaba. Tres legisladores – Massie, el congresista de Carolina del Sur Ralph Norman y el congresista de Texas Keith Self – mencionaron otras opciones para servir como el próximo presidente. Eso llevó a Johnson a huir del hemiciclo y a presionar a los miembros para que lo respaldaran. Cuarenta y cinco minutos después, regresó a la cámara. Tanto Norman como Self cambiaron sus votos para respaldar a Johnson. El martillo golpeó y Johnson ganó la reelección. Norman le dijo a los reporteros después de la elección que cambió su voto después de hablar con Johnson en una habitación fuera de la cámara. Dijo que Johnson le aseguró que habría más conservadores en la mesa durante las negociaciones, menos acuerdos entre los líderes del Congreso y de los comités sin la opinión externa de otros legisladores y suficiente tiempo para leer el texto de los proyectos de ley antes de que se programen las votaciones. “Cuando salimos de esa pequeña habitación, me convenció a mí y a Keith (Self)”, dijo Norman. Otro jugador se involucró a lo largo de la tensa elección del presidente – el presidente electo Donald Trump. Norman habló con Trump dos veces durante la votación. La primera vez fue cuando su colega republicana Nancy Mace de Carolina del Sur le pasó el teléfono para hablar con el presidente electo. La segunda fue mientras se reunía con Johnson, Self y varios otros. “(Trump) está entusiasmado”, dijo Norman de la llamada con el presidente electo. “Dijo: ‘Norman, tenemos la mayor oportunidad que hayamos tenido, la Cámara, el Senado, una trifecta, no se tienen esa oportunidad’. Dije: ‘Señor presidente, estoy de acuerdo con usted, solo espero que Mike tenga la energía para lograrlo”. Norman dijo que el presidente electo también dijo que Johnson es el único que tiene la simpatía para ganar la elección de presidente. Self le dijo a los reporteros después de la votación que habló con Trump antes y después de la elección del presidente. Dijo que cambió de opinión cuando Johnson prometió que habría más miembros, incluidos del muy conservador Caucus de la Libertad de la Cámara, en la mesa de negociaciones. “Reforzamos el equipo de reconciliación porque sabemos que será una tarea ardua lograr que la agenda de Trump pase en línea con la reconciliación”, dijo. El viernes marcó el primer día del 119º Congreso. Los republicanos tienen control unificado de Washington, con mayorías en la Cámara y el Senado, y con Trump regresando a la Casa Blanca a finales de enero. Durante su discurso de aceptación, Johnson dijo que este Congreso defendería la idea de América primero, un lema promovido por Trump. Después de la reelección de Trump, dijo que los estadounidenses exigen que sus intereses sean nuevamente los primeros. “Y lo haremos”, dijo Johnson. La elección de un nuevo presidente es el primer requisito de la nueva sesión del Congreso, y sin ese líder en su lugar, la cámara no puede avanzar en ninguna otra función. Esto ha llevado al caos en el pasado, incluido cuando el ex presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, tuvo que pasar por 15 rondas de votación antes de ser confirmado en el cargo de liderazgo. Minutos antes de la votación del viernes, Johnson publicó en X varios de sus planes, si fuera elegido. Prometió crear un “grupo de trabajo compuesto por expertos independientes” para trabajar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que Trump nombró al CEO de Tesla Elon Musk y al republicano Vivek Ramaswamy para liderar. Ese grupo de trabajo, dijo, revisaría auditorías existentes de agencias federales y entidades creadas por el Congreso y emitiría un informe. “Si queremos restaurar la responsabilidad fiscal, debemos comenzar siendo transparentes sobre los dólares que se gastan, abordar los problemas que encontramos y luego responsabilizar a quienes han malgastado fondos”, escribió Johnson.