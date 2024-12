John Fetterman: ‘Admiro al Sr. Musk’

El senador John Fetterman (D-Pa.) elogió al multimillonario tecnológico Elon Musk y su carrera el jueves, mientras reconocía que no siempre están de acuerdo en temas políticos.

“Admiro al Sr. Musk. Ha estado involucrado en partes muy importantes de la sociedad estadounidense: IA, SpaceX y otras cosas”, dijo Fetterman a los periodistas en el Capitolio en una entrevista el jueves.

“Sí, él está en un equipo diferente, pero eso no me hace un enemigo”, continuó. “No … [no soy] automáticamente me convertiré en crítico”.

El demócrata de Pensilvania agregó: “Es como ‘Oye, él ha mejorado nuestra economía y nuestra nación.’ Y nuestras políticas son diferentes, y no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que él podría decir, pero eso no lo convierte, como dije, en un enemigo”.

Musk respondió a los comentarios de Fetterman el jueves en una publicación en la plataforma social X, que él posee.

“Es difícil no gustar de @SenFettermanPA. Él pone al país por encima del partido”, escribió.

Los comentarios del senador llegaron después de que Musk fuera nombrado por el presidente electo Trump para liderar un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) junto con el empresario Vivek Ramaswamy.

Fetterman dijo a principios de este año que el CEO de SpaceX, que ha sido un firme aliado de Trump y ha hecho campaña por él, tiene un atractivo para un demográfico con el que los demócratas tienen dificultades para identificar.

“La mayoría de las aprobaciones no cuentan mucho en este negocio, pero Musk es … increíblemente popular, y tiene un atractivo para un demográfico con el que los demócratas han tenido problemas”, dijo Fetterman durante una aparición en octubre en “The Hill Sunday” de NewsNation.

“Para algunas personas, lo ven como ‘Ese es Tony Stark'”, agregó. “Es el hombre más rico del mundo, y es innegablemente un tipo brillante”.

Fetterman ha demostrado en varias ocasiones que está dispuesto a criticar a su propio partido en cuestiones. Recientemente, ha mostrado apertura para confirmar a algunos de los nominados al gabinete de Trump cuando regrese a la Casa Blanca en enero. Eso incluye a Mehmet Oz, el republicano al que venció en las elecciones generales para el escaño en el Senado de Pensilvania.

También apoyó al presidente Biden ofreciendo clemencia al presidente electo por su condena por sobornos en Nueva York, después de que Biden anunciara que perdonaría a su propio hijo, Hunter Biden.

