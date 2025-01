John Daly envía mensaje a Donald Trump después de cirugía de ’emergencia’

John Daly parece estar en camino de recuperación después de una cirugía “emergente” y entregó un mensaje al Presidente electo Donald Trump antes de su inauguración el lunes.

El campeón de golf de dos veces apareció en Instagram la semana pasada, incluyendo una foto de él en su cama de hospital, que necesitaba una cirugía de mano.

Días después, el de 58 años estaba publicando un mensaje de apoyo a Trump en la víspera de su segunda inauguración.

John Daly tuvo ‘cirugía de emergencia en la mano’ la semana pasada. John Daly/Instagram

“‘¡Vamos! ¡Es hora! ¡Que Dios bendiga a América @RealDonaldTrump!” Daly escribió sobre una portada de la revista Time de Trump limpiando el escritorio de la Oficina Oval con el título “¡Está de regreso!”.

Daly, quien ha sido un partidario vocal de Trump y a menudo se refiere a él como “Daddy Trump”, compitió recientemente con su hijo, John Daly II, en el Campeonato PNC a fines de diciembre.

Terminaron octavos con 20 bajo par detrás de los ganadores Bernhard Langer y su hijo Jason, quienes vencieron a Tiger y Charlie Woods en un desempate.

John Daly observa su salida en el segundo hoyo durante la ronda final del torneo de golf PNC Championship. AP

El mayor Daly espera volver al campo lo antes posible después de su cirugía y elogió a su equipo médico la semana pasada.

“¡Gracias al Doctor (Frederick) McClimans por arreglarme! ¡Debería estar golpeándolos de nuevo pronto! Gracias por todos los mensajes.”

John Daly tenía un mensaje para el Presidente electo Donald Trump a través de sus Historias de Instagram el domingo. Instagram/John Daly

La cirugía fue el último revés para Daly en 2024.

Perdió su casa de $1.4 millones en Clearwater, Florida, durante el huracán Helene en octubre.

El Presidente electo Donald Trump habla en un mitin antes de la 60ª inauguración presidencial el domingo 19 de enero de 2025 en Washington. AP

“Solo me alegra que todos estén saludables, eso es lo principal”, le dijo al sitio web del PGA Tour. “Vives en Florida, tienes que entender que va a suceder, pero no así. No pensé que sería tan malo. … Los recuerdos es lo que extrañas cuando pierdes algo así.”

Daly tiene cinco victorias en el PGA Tour en su haber, incluyendo llevarse el Campeonato de la PGA de 1991 y el Abierto de 1995.

Enlace de fuente