John Cena anuncia su retiro de la lucha libre.

El actor y luchador estadounidense John Cena ha anunciado que se retirará de competir en eventos de World Wrestling Entertainment (WWE). Cena hizo el anuncio sorpresa a los fans durante una aparición en el evento WWE Money in the Bank en Canadá. El hombre de 47 años, quien incursionó en la actuación hace 18 años, dijo que su última competencia en el ring será en 2025 como parte de una gira de despedida. Cena es considerado a menudo como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos y logró el estatus de campeón del mundo 16 veces desde que se unió a la WWE en 2001. “Esta noche anuncio oficialmente mi retiro de la WWE”, dijo a los fans en Toronto, quienes reaccionaron con sorpresa y más tarde corearon “gracias Cena”. “Qué increíble gesto de bondad”, respondió. Vistiendo una camiseta con las palabras “El Último Tiempo es Ahora” y sus tradicionales “jorts” [pantalones cortos de mezclilla], agradeció a los fans de la WWE por “permitirme jugar en la casa que construyeron durante tantos años”. En una conferencia de prensa posterior, dijo que tenía la intención de seguir siendo parte de la familia WWE en algún capacidad a pesar de sentirme “al límite” físicamente. Cena hizo su debut como actor en 2006 cuando protagonizó The Marine, para luego conseguir papeles en varias películas de alto presupuesto incluyendo The Suicide Squad, Fast & Furious 9 y Teenage Mutant Ninja Turtles. Este año la estrella ha actuado a tiempo parcial en la WWE desde 2018 dado que su carrera actoral despegó. También acaparó titulares tras aparecer desnudo, excepto por un sobre estratégicamente colocado, durante un sketch de los Premios de la Academia. El estadounidense también es el famoso más solicitado de todos los tiempos por los niños con la organización benéfica Make-A-Wish. Tiene un récord mundial Guinness por el número de deseos otorgados a niños de Make-A-Wish que tienen enfermedades críticas.