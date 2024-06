Joey Chestnut no competirá en el Concurso de Comer Perros Calientes de Nathan’s Famous este año después de respaldar una marca veganaEl español no se traduce bien “eating contest” como “concurso de comer” pero como no se puede repetir textualmente lo mencionado, se utilizó una traducción alternativa.

“

El campeón indiscutible de la competencia anual de comer hot dogs en América no competirá en la competencia del Día de la Independencia de este año debido a una disputa contractual, dijeron los organizadores el martes.

Joey “Jaws” Chestnut, de 40 años, ha estado compitiendo desde 2005 y no ha perdido desde 2015. En la competencia del año pasado del 4 de julio de Nathan’s Famous, se comió 62 salchichas con pan en 10 minutos.

Pero el organizador del evento de Major League Eating, George Shea, dijo que Chestnut se está alejando de la competencia debido a una disputa contractual.

“Lo amamos, los fanáticos lo aman”, dijo Shea, agregando que “Él tomó la decisión”.

Shea dijo que Chestnut llegó a un acuerdo con una marca competidora, una línea roja para el evento patrocinado por Nathan’s, pero no dio detalles. Dijo que la disputa se reducía a la exclusividad, no al dinero.

“Sería como si Michael Jordan le dijera a Nike: ‘Voy a representar a Adidas también'”, dijo Shea.

En un comunicado a NBC News, MLE dijo que estaba “devastado al saber que Joey Chestnut ha elegido representar a una marca rival que vende salchichas a base de plantas en lugar de competir en la Competencia de Comer Hot Dogs del 4 de julio de Nathan’s Famous en 2024”.

La declaración decía: “MLE y Nathan’s hicieron grandes esfuerzos en los últimos meses para acomodar a Joey y su equipo de management, acordando la tarifa de aparición y permitiendo a Joey competir en una competencia de comer hot dogs no patrocinada por una marca rival el Día del Trabajador.

Chestnut no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha a través de su sitio web.

Chestnut ha dominado la competencia durante mucho tiempo. Aquellos que compiten por el segundo lugar en el pasado podrían tener esperanzas renovadas de llegar al primer lugar este año, incluidos competidores internacionales en el circuito de comer.

El ganador del 2do lugar del año pasado fue Geoffrey Esper de Oxford, Massachusetts, quien se comió 49 hot dogs. El tercer lugar fue para James Webb de Australia con 47. Eso estuvo lejos del mejor esfuerzo de Chestnut: su récord fue de 76 hot dogs y panes de Nathan’s Famous en 10 minutos en 2021.

En 2010, el campeón de comer japonés Takeru Kobayashi, entonces rival de Chestnut, también dejó de competir en la anual pelea de pan debido a una disputa contractual con Major League Eating. Kobayashi irrumpió en la competencia con una camiseta que decía “Free Kobi” y fue arrestado. Fue condenado a 6 meses de libertad condicional. Kobayashi anunció su retiro del deporte el mes pasado.

