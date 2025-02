Joel Le Scouarnec: Francia se prepara para el juicio por abuso infantil del ex cirujano

La abogada de las sobrinas, la Sra. Driguez, se sentó frente a Le Scouarnec durante el juicio de 2020 en la ciudad del suroeste de Saintes. “Sus respuestas eran frías y calculadas”, dijo. “Es extremadamente inteligente, pero no mostró ninguna empatía en absoluto”.

El juicio descubrió más acusaciones de abuso infantil dentro de la familia de Le Scouarnec, dijo la Sra. Driguez, pero el ex cirujano nunca tuvo ninguna reacción en particular y en su mayoría miraba al suelo.

En un momento, se mostraron videos escandalosos de Le Scouarnec y sus muñecas en la corte. “Todos estaban viendo la pantalla, pero yo lo estaba viendo a él”, dijo la Sra. Driguez. “Hasta ese momento siempre había mantenido la mirada baja. Pero en ese momento, levantó la mirada, mirando fijamente el video. Sus ojos brillaban”.

Mientras la ciudad de Vannes se prepara para acoger el juicio, se han puesto a disposición tres aulas de conferencias en un antiguo edificio universitario cercano para dar cabida a los cientos de presuntas víctimas, sus representantes legales y familias. El juicio comienza el 24 de febrero y está previsto que dure hasta junio.

Si la prensa y el público pueden entrar dependerá de que todas las presuntas víctimas renuncien a su derecho a un juicio a puerta cerrada.

Muchos abogados creen que el juicio podría ser un momento de rendición de cuentas para las autoridades que no tomaron medidas contra Le Scouarnec, así como un momento importante para que las víctimas expresen su trauma.

La Sra. Satta dijo que aunque muchas personas involucradas en este caso no tienen memoria de lo que les sucedió, siguen siendo víctimas, agregando que el ex cirujano había disfrutado de la “impunidad del silencio” durante demasiado tiempo.

“El juicio será un momento para que las víctimas hablen”, coincidió el Sr. Benoist. “Sería terrible, en mi opinión, si se celebrara a puertas cerradas”.