Joe Wicks y Trinny Woodall se unirán al panel de BBC Dragons’ Den

El dúo se unirá a los dragones residentes Peter Jones, Deborah Meaden, Touker Suleyman, Sara Davies y Steven Bartlett en 2025 para la serie 22 del programa de realidad empresarial.

Wicks y Woodall seguirán los pasos del ex futbolista de Inglaterra y Manchester United Gary Neville y la empresaria de moda y retail Emma Grede, quienes se convirtieron en las primeras caras famosas en unirse al show como dragones invitados la última serie.

Grede regresará como dragón invitado en la nueva serie junto con las dos nuevas celebridades.

Joe Wicks y Trinny Woodall se unirán al panel de Dragons’ Den (Imagen: PA)

Wicks es un entusiasta del fitness que se convirtió en un nombre familiar durante la pandemia después de publicar videos diarios de clases de educación física en YouTube para que las familias participen.

En 2020, estableció un récord Guinness Mundial después de que una de sus clases de fitness en línea fue vista por casi un millón de personas.

Sus entrenamientos también recaudaron £580,000 para el NHS y fue nombrado MBE por sus esfuerzos benéficos y ayudar a mantener activos y mentalmente sanos a los niños.

Hablando sobre su último desafío de estar en Dragons’ Den, Wicks dijo: “No puedo esperar para entrar al den como dragón invitado y conocer a todos los emprendedores brillantes y apasionados.”

“Mi propio trayecto me ha demostrado que con la actitud correcta y mucho trabajo duro, todo es posible.

“Estoy realmente emocionado por compartir mis experiencias y espero poder ayudar a algunas empresas increíbles a alcanzar su máximo potencial.”

Y así, otra serie de Dragons’ Den ha terminado y ¡qué serie ha sido! Si te imaginas enfrentándote a los titanes más duros de los negocios, ¡las aplicaciones están ahora abiertas para la próxima serie! ¡Aplica aquí! https://t.co/jFaah3xmod ¡Sabes que quieres… #dragonsden

— BBC Dragons’ Den (@BBCDragonsDen) 4 de abril de 2024

Woodall se destacó como presentadora en el programa What Not To Wear con Susannah Constantine.

La experta en moda y belleza fundó su propia marca de belleza Trinny London en 2017 que vende una gama de productos en el cuidado de la piel y maquillaje.

Woodall dijo que estaba “encantada” de estar en Dragons’ Den y esperaba compartir información de su propio “viaje emprendedor”.

Ella dijo: “Construir y hacer crecer mi marca de belleza ha sido una de las grandes experiencias de mi vida.

“Estoy encantada de unirme a la próxima serie de Dragons’ Den como dragón invitado y espero descubrir las ideas fantásticas y la pasión que los emprendedores traerán a la mesa.

“Estoy ansiosa por compartir ideas de mi propio viaje emprendedor y espero poder jugar un papel en ayudar a estas empresas a alcanzar sus objetivos.”

La productora ejecutiva de Dragons’ Den, Samantha Davies, agregó: “Nos emocionó la respuesta positiva a nuestros primeros dragones invitados de la última serie.

“Agregar un sexto dragón a nuestra alineación muy querida crea una dinámica única y aporta una energía fantástica al programa.

“El fenómeno del fitness Joe Wicks y la magnate de la belleza Trinny Woodall traerán un fuego fresco a las presentaciones mientras que la empresaria de la moda internacional Emma Grede regresa después de poner exitosamente a los emprendedores a prueba en la última serie.”

Dragons’ Den regresará a BBC One y BBC iPlayer en 2025.”

Sin embargo, la fecha exacta de inicio aún no ha sido revelada por la BBC.