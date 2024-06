Joe Biden se espera firme orden ejecutiva para frenar la inmigración.

Hace 47 minutos. Bernd Debusmann Jr, BBC News, Washington. Getty Images. El número de llegadas de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México ha estado disminuyendo de manera constante en 2024. Se espera que el presidente Joe Biden emita una nueva orden ejecutiva amplia destinada a frenar las llegadas de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México tan pronto como el martes. Según CBS, bajo la orden planeada, los funcionarios de EE. UU. podrían deportar rápidamente a los migrantes que ingresan ilegalmente a EE. UU. sin procesar sus solicitudes de asilo una vez que se alcance un límite diario. Eso, a su vez, permitirá a los funcionarios de la frontera limitar la cantidad de llegadas de migrantes, según tres fuentes no identificadas informadas sobre la orden esperada. Durante la administración de Joe Biden, más de 6.4 millones de migrantes han sido detenidos cruzando ilegalmente a EE. UU., una cifra récord que lo ha dejado políticamente vulnerable mientras hace campaña para su reelección. Sin embargo, las llegadas de migrantes han disminuido este año, aunque los expertos creen que la tendencia probablemente no sea sostenible. CBS – el socio estadounidense de la BBC – y otros medios de comunicación de EE. UU. informaron que el Sr. Biden ha estado considerando el uso de una ley de 1952 que permite restringir el acceso al sistema de asilo estadounidense. La misma regulación fue utilizada por la administración de Trump para prohibir la inmigración y los viajes desde varios países predominantemente musulmanes y para impedir que los migrantes soliciten asilo si eran detenidos cruzando ilegalmente a EE. UU., lo que provocó acusaciones de racismo. Se espera que el procesamiento de asilos en los puntos de entrada continúe bajo la orden. Alrededor de 1,500 solicitantes de asilo pasan por el proceso en cruces oficiales cada día, la mayoría después de programar citas utilizando una aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) conocida como CBP One. Se esperaba que los alcaldes de varias ciudades fronterizas – incluidas Brownsville y Edinburg, ambas en Texas – estuvieran en Washington para el anuncio del presidente. Se informó que los legisladores demócratas también fueron informados sobre el plan. Sin embargo, es probable que la propuesta sea impugnada en los tribunales, ya sea por defensores de la inmigración o por estados liderados por republicanos. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la BBC el viernes que no se habían tomado decisiones finales sobre posibles acciones ejecutivas. En un comunicado, un portavoz de la Casa Blanca señaló que un acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza fracasó a principios de este año debido a la oposición de los republicanos en el Congreso. Los republicanos criticaron el plan fronterizo de Biden como un ardid electoral y argumentaron que ya existen leyes en EE. UU. para prevenir la inmigración ilegal, pero que no estaban siendo aplicadas debidamente por el presidente demócrata. La noticia de la posible orden ejecutiva se produce cuando disminuyen los números de detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Las estadísticas recién publicadas de CBP muestran que se registraron alrededor de 179,000 “encuentros” de migrantes en abril. En comparación, la cifra aumentó a 302,000 en diciembre, un máximo histórico. Funcionarios de EE. UU. y México han dicho que el aumento de la aplicación por parte de las autoridades mexicanas es en gran medida responsable, aunque muchos expertos han advertido que las reducciones probablemente no sean permanentes. La disminución de los cruces de migrantes en la frontera de EE. UU. llega en un momento políticamente tenso para el presidente Biden. Las encuestas muestran que la inmigración es una preocupación electoral primaria para muchos votantes en las elecciones presidenciales de noviembre. Una encuesta de Gallup a finales de abril encontró que el 27% de los estadounidenses consideran la inmigración como el problema más importante que enfrenta el país, superando a la economía y la inflación. Una encuesta separada realizada en marzo por la Associated Press y el Centro de Investigación en Asuntos Públicos NORC encontró que dos tercios de los estadounidenses ahora desaprueban la gestión de Biden en la frontera, incluido alrededor del 40% de los votantes demócratas.