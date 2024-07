Joe Biden listo para enfrentar a los medios del mundo mientras crisis envuelve al partido Demócrata.

Desbloquee el boletín de cuenta regresiva de las elecciones de EE. UU. de forma gratuita

Joe Biden está listo para responder preguntas de reporteros en una muy esperada conferencia de prensa el jueves por la tarde, un momento crucial para el presidente de Estados Unidos mientras busca tranquilizar a su propio partido de que está capacitado para enfrentar a Donald Trump.

La conferencia de prensa, programada para llevarse a cabo al final de la cumbre de la OTAN de esta semana en Washington, será un raro foro para Biden, quien ha realizado muchas menos conferencias de prensa como presidente que cualquiera de sus predecesores modernos.

Pero llega en medio de una crisis sobre la candidatura de Biden que envuelve al partido Demócrata, y la Casa Blanca y la campaña de reelección del presidente luchan por frenar las llamadas de legisladores, donantes influyentes y operativos del partido para que renuncie.

Hakeem Jeffries, líder del partido en la Cámara, dijo a los reporteros el jueves que tenía la intención de hablar con cada uno de los más de 200 demócratas de la Cámara antes de hablar con su equipo principal para trazar un camino a seguir.

“Durante esta semana, como demócratas de la Cámara, hemos participado en un proceso de hablar entre nosotros. Esas conversaciones han sido francas, exhaustivas y realistas, y continúan”, dijo Jeffries.

Jeffries se ha enfrentado a crecientes llamados desde dentro de su caucus para que el Biden, de 81 años, renuncie debido a preocupaciones de que el presidente no está apto para vencer a Donald Trump en noviembre y servir otros cuatro años en la Casa Blanca.

El jueves, la legisladora de Michigan Hillary Scholten se convirtió en la última demócrata en el Congreso en pedirle a Biden que ponga fin a su campaña.

“Por el bien de nuestra democracia, creo que es hora de que renuncie a la carrera presidencial y permita que surja un nuevo líder”, dijo Scholten.

El congresista de Nueva York, Ritchie Torres, se detuvo en seco de decir explícitamente a Biden que renunciara el jueves, pero escribió en X: “La narrativa de que el presidente simplemente tuvo una mala actuación en el debate refleja un patrón continuo de negación y autoengaño.”

Más de una docena de legisladores hasta ahora han pedido explícitamente a Biden que renuncie, mientras que muchos otros han expresado sus preocupaciones sobre su candidatura.

El miércoles, la ex presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que Biden necesitaba tomar una decisión sobre su futuro “rápidamente”, mientras que el actor George Clooney, un gran respaldo y donante demócrata de Hollywood, también pidió al presidente que se retire de la carrera.

Muchos legisladores también están preocupados de que Biden pueda afectar las elecciones al Congreso y arruinar las posibilidades del Partido Demócrata de recuperar el control de la Cámara.

Pero Jeffries insistió el jueves en que sigue optimista sobre las posibilidades del partido en las urnas, y en sus propias posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Cámara, diciendo: “Los demócratas de la Cámara recuperarán el control de la Cámara de Representantes el 5 de noviembre.”

Donantes demócratas dijeron al Financial Times el miércoles que el financiamiento para la campaña electoral del partido ahora estaba “secándose” porque Biden permanecía en la boleta.

“Todavía no hemos hablado con nadie en el Senado, del lado de los donantes, o en la Cámara de Representantes que no estaría encantado de ver a otro candidato”, dijo Jeff Walker, donante demócrata e inversor, miembro del Proyecto Leadership Now que ha pedido a Biden que ponga fin a su campaña.

Las crecientes preocupaciones de los legisladores llegan casi dos semanas después de la desastrosa actuación de Biden en el debate contra Trump, que provocó pánico en todo el partido Demócrata, ya que donantes influyentes y operadores del partido se preocuparon de que el presidente no estuviera preparado para una campaña de reelección y otros cuatro años en el cargo.

La Casa Blanca y la campaña de Biden han insistido en que el presidente está comprometido con su campaña de reelección, vencer a Trump y servir otro mandato en la Oficina Oval.

Reportaje adicional de Alex Rogers en Washington