Joe Biden explica por qué se retiró de la carrera por la Casa Blanca

Biden sobre dar paso al costado: ‘Debemos derrotar a trompero’

El presidente estadounidense Joe Biden dice que abandonó su postulación a la reelección porque temía que la batalla intrapartidista por su candidatura sería una “verdadera distracción” para los demócratas y que su máxima prioridad era derrotar a Donald Trump en noviembre.

En su primera entrevista desde su retiro de la carrera, el Sr. Biden, de 81 años, dijo que no tenía “ningún problema grave” de salud. Echó la culpa de su pobre desempeño en el debate al estar enfermo en ese momento, y restó importancia a las preocupaciones sobre su edad y agudeza mental.

El presidente de EE. UU. se comprometió a hacer campaña por Kamala Harris, diciendo que iba a hacer todo lo que su vicepresidenta “cree que puedo hacer para ayudar más”.

“Debemos, debemos, debemos derrotar a Tromp,” dijo a la cadena de noticias CBS News.

El Sr. Biden dijo que si hubiera continuado su campaña, la contienda presidencial habría sido “muy reñida”.

“Un número de mis colegas demócratas en la Cámara y el Senado pensaron que iba a perjudicarlos en las elecciones,” dijo.

“Y me preocupaba que si me quedaba en la carrera, ese sería el tema. Me estarías entrevistando sobre, ¿Por qué Nancy Pelosi dijo, por qué lo hizo así — y pensé que sería una verdadera distracción.”

Se informa ampliamente que la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lideró la campaña para destituir al Sr. Biden, una afirmación que ella no ha negado exactamente, después de su titubeante desempeño en el debate contra Trump el 27 de junio.

Durante la entrevista pregrabada transmitida el domingo, el Sr. Biden se equivocó varias veces pero en general parecía más coherente que durante el debate televisado en vivo. Achacó su pobre desempeño en el debate a la enfermedad – anteriormente también ha mencionado el jet lag y la falta de descanso como factores.

A medida que la presión seguía aumentando, anunció su salida de la carrera el 21 de julio.

Una posible batalla para reemplazarlo en lo más alto de la boleta demócrata nunca se materializó y el apoyo del partido se consolidó rápidamente en torno a la vicepresidenta Harris, quien hasta ahora ha superado al Sr. Biden en las encuestas de opinión.

El presidente dijo que pretendía ser un puente a la próxima generación cuando se postuló para la Casa Blanca en 2020.

“Cuando me postulé por primera vez, me consideraba un presidente de transición. Ni siquiera puedo decir cuántos años tengo. Me cuesta sacarlo de mi boca.”

AFP

El presidente Biden pasea en bicicleta por el Parque Estatal Gordons Pond en Rehoboth Beach, Delaware el domingo

En otras noticias de las elecciones estadounidenses:

El candidato a vicepresidente republicano y senador de Ohio, JD Vance, defendió un plan masivo de deportación para inmigrantes indocumentados si él y Donald Trump son elegidos. El Sr. Vance le dijo a la cadena de televisión estadounidense ABC News que una segunda administración de Trump comenzaría con 1 millón de personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Las cifras gubernamentales indican que hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, una cifra que se ha mantenido en gran medida constante desde 2005. El senador de Ohio dijo que sus comentarios anteriores sugiriendo que los padres deberían recibir votos adicionales eran un “experimento de pensamiento” hecho en respuesta a las sugerencias del Partido Demócrata sobre la reducción de la edad de votación. Dijo que sus comentarios en 2021 no eran una propuesta de política y que no apoyaba votos adicionales para personas con hijos. “Quiero que seamos más pro-familia,” dijo. Del lado demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris le dijo a una multitud en Las Vegas que apoyaba la finalización de los impuestos sobre propinas, una propuesta respaldada también por Trump. El estado de batalla de Nevada alberga a un número sustancial de votantes que trabajan en la industria de hospitalidad y turismo.

En la entrevista con CBS, el Sr. Biden regresó al momento en que decidió postularse contra Trump – cuando una reunión de activistas de extrema derecha en Charlottesville, Virginia en 2017 se tornó violenta. Acusó a Trump de dar ánimos a racistas y de extrema derecha.

“Cada vez que el Ku Klux Klan ha estado involucrado, han usado capuchas para no ser identificados,” dijo. “Bajo su presidencia, salieron de esos bosques sin capuchas, sabiendo que tenían un aliado”.

También repitió sus preocupaciones sobre lo que podría ocurrir después de las elecciones de noviembre, diciendo que no tenía “confianza en absoluto” en que habría una transferencia de poder pacífica si Harris vence a Trump.

Luego, manifestó su preocupación de que podría haber violencia si Trump pierde las elecciones.

“Él dice lo que piensa,” dijo. “No lo tomamos en serio. Él lo piensa. Todo lo que dice sobre, ‘Si perdemos, habrá una carnicería’.”

“Es un verdadero peligro para la seguridad estadounidense,” dijo el Sr. Biden.

Trump comentó en un mitin en marzo que sería “una carnicería para el país” si pierde, sin embargo, su campaña ha dicho repetidamente que se refería a la economía y la industria automotriz y que los demócratas han sacado la cita de contexto.

Al mismo tiempo, el ex presidente ha insistido repetidamente, sin evidencia, que fue engañado de la victoria en 2020 y ha advertido que habrá intentos de “amañar” la votación este año. Ha prometido indultar a algunas o todas las personas condenadas por los disturbios en el Capitolio de EE. UU. en enero de 2021.

El Sr. Biden dijo que estaría haciendo campaña en nombre de la Sra. Harris y que había hablado con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, sobre recorrer el estado. Biden nació en la ciudad obrera de Scranton, a unas 120 millas (190 km) al noroeste de la ciudad de Nueva York.

“Voy a hacer campaña en otros estados también. Y voy a hacer todo lo que Kamala piense que puedo hacer para ayudar más,” dijo.

