Joe Biden duplicará, triplicará y cuadruplicará aranceles sobre algunos productos chinos, con los aranceles de vehículos eléctricos aumentando al 102.5% desde el 27.5%

El Presidente Joe Biden duplicará, triplicará y cuadruplicará los aranceles sobre algunos productos chinos esta semana, anunciando las medidas en un evento en la Casa Blanca enmarcado como una defensa de los trabajadores estadounidenses, según personas familiarizadas con el asunto.

Biden aumentará o agregará aranceles en sectores clave después de casi dos años de revisión. El arancel total sobre los vehículos eléctricos chinos aumentará al 102.5% desde el 27.5%, dijeron las personas, hablando bajo condición de anonimato antes del anuncio. Otros se duplicarán o triplicarán en industrias específicas, aunque el alcance permanece sin claridad.

Biden y su equipo pasaron las últimas semanas finalizando las medidas, incluyendo qué artículos golpear y cuáles evitar porque se necesitan para impulsar el crecimiento estadounidense, dijo una de las personas. La decisión final fue un consenso, según la persona.

No está claro qué artículos fueron exentos, pero Biden no anunciará reducciones de tasas arancelarias, dijeron dos de las personas. La administración ha señalado a la industria solar de EE. UU. que se moverá para excluir algunos artículos, incluida maquinaria utilizada para fabricar componentes de paneles solares. El cambio ha sido solicitado por algunos fabricantes de equipos que dicen que los gravámenes actuales socavan el objetivo de Biden de retirar las cadenas de suministro de energía limpia de China.

La carrera presidencial de 2024 pesa mucho sobre el anuncio emblemático: Biden está tratando de frenar a China y diferenciarse de Donald Trump, cuyos aranceles originales Biden está listo para renovar en gran medida, pero que busca aumentos generalizados que la administración actual considera que van demasiado lejos.

La administración de Biden ha estado “centrada en sectores de preocupación de larga data”, dijo Greta Peisch, socia del bufete de abogados Wiley Rein LLP que se desempeñó hasta enero como la principal abogada de comercio de la oficina del Representante de Comercio de EE. UU.

“Estos están calculados para abordar actividades y riesgos particulares y evitar la escalada, para mantener la relación con China que tenemos fuera de esos bienes clave”, dijo.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre los aranceles. El cuadruplicación de aranceles a los automóviles fue reportada primero por el Wall Street Journal.

Biden se dirigirá a sectores clave que incluyen vehículos eléctricos, baterías, células solares, acero y aluminio, según algunas personas. Anteriormente anunció los aranceles al acero y al aluminio, que aumentarán al 25% en algunos productos que tienen una tasa del 7.5% o no tienen aranceles actualmente. La tasa de vehículos eléctricos tiene como objetivo proteger a EE. UU. de una posible avalancha de autos chinos que podrían trastornar el sector automotriz políticamente sensible.

La medida es la culminación de una revisión de los aranceles impuestos por primera vez por Trump, quien se burló del anuncio durante un mitin de campaña en Nueva Jersey el sábado.

“Dice que va a poner un arancel del 100% a todos los vehículos eléctricos chinos. ¿No es agradable?”, dijo Trump. “Biden debería haber hecho esto hace cuatro años”.

Advirtió que las empresas chinas intentarán construir autos en México y luego evitar los aranceles enviándolos a EE. UU. bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al que Trump acordó como presidente. Trump dijo que pondría un arancel del 200% a los autos fabricados en China en México.

“Pondré un impuesto del 200% a cada automóvil que llegue de esas plantas, y no van a hacer eso”, dijo. Trump también ha prometido un arancel del 60% en todos los productos chinos, una medida que Biden está deteniendo mucho más lejos, con aliados que dicen que alimentaría la inflación.

Las medidas de Biden son menos sobre aplastar segmentos del mercado que prevenir un aumento anticipado de importaciones: el acero, aluminio y autos chinos representan fracciones pequeñas del suministro estadounidense por ahora. La administración ha advertido que China está presionando para acaparar el mercado de sectores clave e inundar a EE. UU. con bienes subvencionados, para desestabilizar a su rival y potenciar su propia recuperación.

Aun así, las maniobras señalan un consenso bipartidista, liderado por los dos candidatos presumptivos a la presidencia, sobre la amenaza que representan los vehículos eléctricos chinos para EE. UU.

Esto no disminuyó el entusiasmo por el debut en EE. UU. de Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., la marca de automóviles eléctricos de alta gama bajo Zhejiang Geely Holding Group Co., que aumentó un 35% el viernes después de una oferta pública inicial ampliada que es la mayor lista en EE. UU. de una empresa con sede en China desde 2021. Uno de sus ejecutivos minimizó los aranceles planeados.

“No estamos considerando vientos en contra a corto plazo. Pensamos a largo plazo e intentamos asegurarnos de que a largo plazo hagamos un buen caso de negocio”, dijo el director financiero Jing Yuan a Bloomberg Television el viernes. “Se trata más de una visión a largo plazo que de vientos en contra a corto plazo.”

El enfoque de la administración es consistente con su objetivo de apuntar a China mientras mantiene una relación, dijo Peisch.

“Se trata de ser estratégico, no de una escalada generalizada, sino de lo que tiene sentido como respuesta a China y apoyo a los sectores afectados de EE. UU.”, dijo.

