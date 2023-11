Joan Jara, quien encontró justicia para su esposo asesinado después del golpe, muere a los 96 años.

Joan Jara, una bailarina e instructora británica que se dedicó a encontrar justicia para su esposo, Víctor Jara, un popular cantante y compositor de música folclórica chileno que fue asesinado durante el golpe militar que llevó al General Augusto Pinochet Ugarte al poder dictatorial en 1973, falleció el 12 de noviembre en Santiago, Chile. Tenía 96 años. Su muerte fue anunciada por la Fundación Víctor Jara, una iniciativa de derechos humanos que ella estableció.

La Justicia llegó para la Sra. Jara en dos maneras, más de 40 años después de la muerte de su esposo: en un caso civil presentado por ella y sus dos hijas que encontró a Pedro Barrientos Núñez, un ex teniente del ejército chileno, responsable de la muerte de su esposo; y en los procedimientos legales en Chile que llevaron a su arresto el mes pasado en Deltona, Florida, donde había estado viviendo durante muchos años; se espera que sea extraditado a Chile.

El Sr. Jara, quien también era director de teatro y poeta, cantaba sobre la pobreza y la injusticia. En “Manifiesto”, cantó en parte: Mi guitarra no es para los ricos no, nada de eso. Mi canción es de la escalera que estamos construyendo para llegar a las estrellas.

El Sr. Jara era un partidario visible de Salvador Allende, el marxista que fue elegido presidente de Chile en 1970. El 11 de septiembre de 1973, los Jaras estaban en casa con sus hijas, Manuela y Amanda, escuchando a Allende dar un discurso. De repente, el discurso fue interrumpido y reemplazado con marchas militares. Oficiales militares de derecha, con el apoyo de la CIA, habían asaltado el palacio presidencial y derrocado al Sr. Allende, quien se cree que se quitó la vida con un rifle de asalto ese día. A pesar de sus temores de que les ocurriera algo grave, el Sr. Jara condujo a la Universidad Técnica Estatal en Santiago, la capital, donde enseñaba teatro y tenía previsto cantar en una aparición de Allende. “Fue la última vez que lo vi”, dijo la Sra. Jara.

Una vez en casa, le dijo a Manuela, su hija mayor, que su padre había sido asesinado. “Y nunca olvidaré, nunca olvidaré su grito, un grito terrible cuando lo escuchó”, dijo la Sra. Jara en una entrevista en video con The Times en 2018. “Ese es el peor destino”. Tanto ella como sus hijas huyeron a Londres, donde se quedaron durante unos diez años antes de regresar a Chile a mediados de la década de 1980 (Pinochet permanecería en el poder hasta 1990). Ahí abrieron un centro de entrenamiento de danza, el Centro de Danza Espiral, con su ex esposo, Patricio Bunster, un bailarín chileno. Creó la Fundación Víctor Jara en 1993.

Doña Joan Alison Turner había nacido el 20 de julio de 1927 en Londres. Su padre era gerente de una empresa de máquinas de escribir y luego vendió antigüedades. Joan quería convertirse en bailarina cuando, en julio de 1944, fue a ver a los Ballets Jooss, una compañía de danza moderna alemana, en el Teatro Haymarket de Londres. Asistió a una escuela de danza en Londres y fue contratada por los Ballets Jooss en 1951. El Daily Record and Mail de Glasgow publicó en 1953 que la Sra. Turner y Rolf Alexander eran “los principales destacados en la actuación de ‘Journey in the Fog'” de los Ballets Jooss, una pieza creada por el fundador de la compañía, Kurt Jooss.

Ese año, se casó con el Sr. Bunster, su pareja de baile en la compañía. Se mudaron a Chile en 1954 y se divorciaron seis años después, cuando estaba embarazada de Manuela. Luego se convirtió en bailarina en el Ballet Nacional de Chile e impartió clases de danza en la Universidad de Chile, donde conoció al Sr. Jara. Se casaron en 1965

Falleció dejando varios legados, incluyendo un premio de $28 millones que le fueron otorgados a su familia por un tribunal en Estados Unidos tras un largo proceso que siguió a años de buscar justicia.

