Jimmy Carter: El presidente de los Estados Unidos que se convirtió en amigo de China.

Esa iba a ser su última visita. A medida que la relación entre Estados Unidos y China se volvía más tensa, también lo hacían los lazos de Carter con el liderazgo chino, especialmente después de que Xi Jinping tomara el poder. En la víspera de su visita en 2014, altos funcionarios gubernamentales instruyeron a las universidades a no patrocinar sus eventos, lo que provocó una confusión de último minuto para cambiar de lugar, señaló Carter, externo. Una cena de estado organizada para él en el Gran Salón del Pueblo en Beijing tuvo poca asistencia, recordó el Sr. Schell. Especialmente, fue organizada por el entonces vicepresidente Li Yuanchao, mientras que se decía que Xi estaba entreteniendo a otro dignatario en otro lugar del complejo. “Ni siquiera vino a saludar a Carter. Eso realmente mostró el estado de las relaciones”, dijo el Sr. Schell. “Carter estaba realmente muy enojado. Dos de sus ayudantes me dijeron que incluso sintió ganas de irse temprano porque se sintió irrespetado”. Las actividades del Centro Carter en China fueron eventualmente limitadas, y un sitio web que mantenían para documentar las elecciones de las aldeas fue desconectado. No se dio una explicación clara en ese momento, pero el Dr. Liu atribuyó esto a la creciente desconfianza de China hacia las organizaciones extranjeras después de la Primavera Árabe de 2010. Aunque Carter habló poco sobre el desaire públicamente, seguramente lo habría sentido de manera aguda, dadas las medidas que había tomado para abogar por el compromiso. También ha suscitado preguntas si su enfoque sobre los derechos humanos con China, que él caracterizó como “paciencia” pero otros criticaron como blandengue, fue justificado al final. Carter a menudo “hizo un tremendo esfuerzo… por no meter el dedo en el ojo de China en la cuestión de los derechos humanos”, señaló el Sr. Schell. “Incluso se moderó incluso cuando ya no estaba en el cargo, ya que El Centro Carter tenía un verdadero interés en el país”.