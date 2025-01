Jimmy Carter ayudó a limpiar el accidente nuclear de Chalk River en Canadá

En la amplia gama de artículos publicados por The New York Times esta semana después de la muerte del ex presidente Jimmy Carter, resurgió un fragmento de la mayormente olvidada historia canadiense.

La historia visual de su vida contada a través de una variedad de objetos revela cómo el Sr. Carter llegó a ayudar en la limpieza de un importante accidente nuclear cerca de Ottawa en 1952.

[Leer: La vida de Jimmy Carter, en 17 objetos]

Entre los 17 objetos, fotografiados por Tony Cenicola y descritos por Bill Marsh, se encuentra un certificado amarillento emitido en 1953 por el Laboratorio de Energía Nuclear Knolls en el estado de Nueva York, proclamando al Sr. Carter un “marinero atómico”.

Era un oficial naval en ese momento. El Sr. Carter había asistido a la Academia Naval de EE. UU. de 1943 a 1946, en camino a convertirse en el primero en su familia en graduarse de la universidad, y sirvió en la flota submarina durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, estuvo implicado en el desarrollo de los primeros submarinos nucleares de la nación; el certificado de Knolls era por completar su entrenamiento.

Pero antes de eso, el Sr. Carter tuvo un vistazo de primera mano al inmenso poder de la energía nuclear en Canadá.