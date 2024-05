Jill Halfpenny maldita tras las muertes de su padre y su pareja.

Halfpenny primero encontró la fama como una estrella infantil en Byker Grove y también ha aparecido en Coronation Street, EastEnders, Waterloo Road y ganó Strictly Come Dancing.

Ella ha hablado anteriormente sobre la muerte de su padre Colin quien falleció cuando ella tenía cuatro años.

En una entrevista en 2019, dijo que él había estado jugando al fútbol y tuvo un ataque al corazón.

A la edad de tan solo 43 años, su pareja Matt murió inesperadamente en 2017 después de un repentino ataque al corazón.

Hablando con la revista Prima para su edición de julio, dijo: “Había una sensación de sentirme maldita cuando Matt murió después de lo que le pasó a mi papá.

“Como, ¿cómo puede suceder eso dos veces? Eso me llevó a la terapia para investigar esos sentimientos porque pensé, ‘No voy a vivir junto a esa narrativa’.”

En 2004, la ganadora de 48 años ganó la segunda serie de Strictly Come Dancing con el bailarín Darren Bennett.

También ha tenido roles en espectáculos del West End como Calendar Girls y Legally Blonde.

Sobre cómo el duelo la ha afectado, le dijo a Prima: “Tenía mucho duelo no procesado cuando era niña después de que mi papá murió.

“Se manifestó en enojo, vergüenza – todas las emociones diferentes. Tenía 20 años cuando me di cuenta de que gran parte de mi comportamiento se debía a este duelo no procesado.

“Me divorcié, dejé de beber alcohol y entonces todo parecía tan claro – las piezas del rompecabezas encajaban.”

Jill Halfpenny lanzará un libro sobre su viaje de duelo



El libro de Jill Halfpenny, A Life Reimagined: My Journey Of Hope In The Midst Of Loss, se lanzará el jueves 20 de junio.

“Existe la noción de que el duelo no debe ser hablado porque causará malestar. Pero necesito hablar de ello; quiero que Matt esté en la habitación conmigo. Quiero mantenerlo vivo en mi mente,” dijo sobre su nuevo libro sobre el duelo.

“El duelo me ha convertido en una mejor persona. Procesar el duelo me ha suavizado y me he vuelto menos crítica conmigo misma. Soy mi peor crítica, pero he mejorado.”

La edición de julio de Prima ya está disponible para comprar.

