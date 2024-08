Jerry Nadler promete nuevos impuestos para ‘hombres blancos ricos’ si los Demócratas toman el Congreso.

Rep. Jerry Nadler prometió esta semana que los hombres blancos ricos “seguramente” serán golpeados con impuestos más altos si los Demócratas retoman el Congreso. El legislador de Nueva York hizo la promesa aparentemente seria al comediante Lionel McGloin, quien se hizo pasar por un influyente de redes sociales titubeante en el piso de la Convención Nacional Democrática en Chicago, donde tenía credenciales como reportero de The Free Press. “¿Podemos por favor este año – sería tan brat – tener una tasa impositiva más alta para los hombres blancos ricos?” preguntó McGloin a un sentado Nadler durante una entrevista publicada en YouTube el viernes.”->___

“Nadler prometió nuevos aumentos de impuestos a los hombres blancos si los Demócratas retoman el Congreso. “Bueno, si tenemos un Congreso Demócrata, ciertamente lo haremos”, dijo Nadler.”___

McGloin respondió entusiastamente, “¡Sí, bebé, grava a esos viejos blancos ricos!”.”___

Más tarde en el video, McGloin se encontró con la Fiscal General de Nueva York Letitia James. “¿Estás preocupada de que Donald Trump vaya a utilizar el sistema de justicia si llega al poder?” McGloin preguntó. “Enjuiciando a sus enemigos políticos”. James – quien críticos señalaron que se postuló para el cargo con una campaña de enjuiciar a Trump y luego lo hizo justamente eso – respondió sin ironía. “Exactamente,” dijo. “___

La Fiscal General de Nueva York Letitia James también fue troleada durante un video de 20 minutos. McGloin terminó la entrevista plantando un beso en la mejilla de James. El clip de 20 minutos incluye las entrevistas de McGloin con la ex consejera de Trump Kellyanne Conway, el ex abogado de Trump Michael Cohen, el director J.J Abrams y el presentador de “NewsNation” Chris Cuomo – quien le dijo que su línea de ligue favorita es “Yo pago.”. Enlace de la fuente.